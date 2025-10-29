जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में किराना दुकान से अवैध शराब बरामद, पुलिस ने दुकानदार को किया अरेस्ट

उधमपुर के पंचैरी में पुलिस ने एक किराना दुकान पर छापा मारकर अवैध देसी शराब बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में, पुलिस ने दुकान से शराब जब्त कर ली और दुकानदार अत्तर चंद को गिरफ्तार कर लिया। पंचैरी थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगने की उम्मीद है।

