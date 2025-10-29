जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में किराना दुकान से अवैध शराब बरामद, पुलिस ने दुकानदार को किया अरेस्ट
उधमपुर के पंचैरी में पुलिस ने एक किराना दुकान पर छापा मारकर अवैध देसी शराब बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में, पुलिस ने दुकान से शराब जब्त कर ली और दुकानदार अत्तर चंद को गिरफ्तार कर लिया। पंचैरी थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, उधमपुर। पंचैरी पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करते हुए दंदोता क्षेत्र में एक व्यक्ति की दुकान से देसी शराब की खेप बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है।
पंचैरी पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दंदोता स्थित एक किरयाना दुकान पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने उसे दुकान अवैध देसी शराब बेचते हुए पकड़ा।
पुलिस ने आरोपित की पहचान अत्तर चंद पुत्र कुंज लाल निवासी दंदोता पंचैरी ऊधमपुर बताई है। पुलिस ने उसकी दुकान से बरामद अवैध देसी शराब को जब्त कर लिया है।पंचैरी थान में पुलिस ने एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
