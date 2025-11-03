दिल्ली से कटड़ा के लिए चलीं दो विशेष ट्रेनें, संत निरंकारी समागम के श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत; ये है टाइमिंग

रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन संख्या 04479 दिल्ली से सोमवार की शाम 16:55 बजे और दूसरी ट्रेन संख्या 04481 मंगलवार की शाम ही 16.55 बजे दिल्ली से रवाना होगी। दोनों ट्रेनें पूरी तरह अनारक्षित डिब्बों से बनी होंगी। इसमें 16 सामान्य कोच व 2 एसएलआर डिब्बे होंगे।

जागरण संवाददाता, जम्मू। संत निरंकारी समागम में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये दोनों ट्रेनें दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के बीच चलाई जाएंगी।

इन विशेष ट्रेनों का भोडवाल माजरी, पानीपत, अंबाला कैंट, साहनवाल, लुधियाना, फिल्लौर, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, कठुआ, हीरानगर, सांबा, जम्मू तवी और अंतिम स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा स्टेशनों पर ठहराव होगा।

जम्मू रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया कि दोनों स्पेशल ट्रेनें श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा पहुंचने के बाद वापस नई दिल्ली के लिए रवाना की जाएंगी। रेल प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रियों की भीड़ के अनुसार उचित प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं, जिससे श्रद्धालुओं को समागम तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।