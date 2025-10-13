जम्मू-कश्मीर के अवंतीपुर में नशीले पदार्थों के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। अवंतीपोरा पुलिस ने इलाके से दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के कैगाम चौराहे पर नाका चेकिंग के दौरान, पुलिस चौकी प्रभारी एसआई इश्फाक अहमद के नेतृत्व में पुलिस चौकी टोल प्लाजा के पुलिस दल ने दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया।

जिनकी पहचान ज़ाहिद अहमद शेख पुत्र बशीर अहमद शेख निवासी हमदानिया कॉलोनी बेमिना तथा मेहराज अहमद रग्गा पुत्र मोहम्मद यूसुफ रग्गा निवासी हमदानी कालोनी बेमिना के रूप में हुई है।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति एक वाहन में यात्रा कर रहे थे, जिसे रुकने का इशारा किया गया और तलाशी के दौरान वाहन में सवार व्यक्तियों के कब्जे से 65 ग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया।

उक्त अपराध में प्रयुक्त वाहन तवीरा, जिसका पंजीकरण संख्या आरजे-14TB-6291 है, को जब्त कर लिया गया है। अवंतीपोरा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20-29 के तहत मामला प्राथमिकी संख्या 213/2025 दर्ज है।