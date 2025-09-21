अनंतनाग जिले की जुड़वां बहनों ने PM मोदी से की खास अपील, घाटी आने का दिया न्यौता

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले की दो जुड़वां बच्चियों जैनब और ज़ैबा ने प्रधानमंत्री मोदी को कश्मीर आने का न्योता दिया है। उन्होंने घाटी की सुंदरता देखने और बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का आग्रह किया। बच्चियों ने फल व्यापारियों को हुए नुकसान का भी ज़िक्र किया और इलाके में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा की मांग की ताकि सेब जैसे फलों को सुरक्षित रखा जा सके।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले की जुड़वां लड़कियाें ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को घाटी की खूबसूरती देखने और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आने का न्योता दिया। रविवार को सोशल मीडिया पर दोनों बहनों का यह अपील करता एक वीडियो वायरल हुआ।

अनतंनाग जिले के कोकरनाग इलाके की आठ साल की जैनब और ज़ैबा को भाजपा नेता रविंदर रैना के साथ बातचीत करते हुए इस वीडियो को फिल्माया गया। रैना हाल ही में भूस्खलन के कारण राजमार्ग बंद होने से भारी नुकसान झेलने वाले बागवानी व्यापारियों से सहानुभूति जताने के लिए जबलीपोरा फल मंडी गए थे।

जुड़वां लड़कियों ने रैना से कहा कि वे चाहती हैं कि प्रधानमंत्री कश्मीर आएं और उसकी खूबसूरती देखें। ज़ैनब ने आसपास मौजूद लोगों की ज़ोरदार जय जयकार के बीच कहा कि हम चाहते थे कि मोदी कश्मीर आएं क्योंकि कश्मीर वाकई बहुत खूबसूरत है। मोदी के कश्मीर दौरे से घाटी की खूबसूरती में चार चांद लग जाते। उन्होंने आगे कहा कि हमारा कश्मीर खूबसूरत है।

जब रैना ने उनसे पूछा कि क्या वे मोदी से मिलना चाहती हैं तो छोटी बच्चियों ने हां कहा। ज़ैनब ने कहा कि हम चाहती हैं कि वह गर्मियों में या सर्दियों में हमारे कश्मीर आएं। हम उनसे एक बार फिर अनुरोध कर रही हैं ज़ैबा ने कहा कि हमें भारी नुकसान हुआ है।

हमारा पुल बारिश में बह गया। सेब के व्यापारियों और बाग़ानों के मालिकों को भारी नुकसान हुआ है। जुड़वां बहनों ने फलों के भंडारण के लिए इलाके में एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा की भी मांग की। उनमें से एक ने कहा , वहां एक स्टोर होना चाहिए जहां फल रखे जा सकें। रैना ने पूछा एक कोल्ड स्टोर, जिस पर लड़कियों ने सिर हिलाया।