Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जम्मू के कांजी हाउस मोहल्ले में दिवाली की रात चोरी का बड़ा कांड; ट्रांसफार्मर चोरी, बिजली गुल

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:27 PM (IST)

    जम्मू के कांजी हाउस मोहल्ले में दिवाली की रात ट्रांसफार्मर चोरी होने से बिजली गुल हो गई। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है, क्योंकि त्योहार के समय बिजली न होने से उन्हें काफी परेशानी हुई। निवासियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और चोरों को पकड़ने की मांग की है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। रोशनी के पर्व दिवाली की रात जब पूरा शहर दीपों से जगमगा रहा था, वहीं जम्मू के कांजी हाउस मोहल्ले में अंधेरा छा गया। वजह थी चोरों द्वारा मोहल्ले को बिजली सप्लाई देने वाले 250 केवी के ट्रांसफार्मर की चोरी। चोर ट्रांसफार्मर के साथ उसमें लगी कापर की तारें और अन्य कीमती उपकरण भी उखाड़ ले गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि दिवाली की रात अचानक बिजली गुल हो गई। लोगों ने बिजली निगम के कार्यालय में संपर्क किया, लेकिन देर रात तक कोई समाधान नहीं हुआ। बुधवार सुबह जब बिजली निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ट्रांसफार्मर ही गायब है।

    पूरा ट्रांसफार्मर गायब मिला

    यह नजारा देखकर निगम कर्मी और स्थानीय लोग दोनों हैरान रह गए। स्थानीय निवासी अशोक कुमार ने बताया कि पहले उन्हें लगा कि कोई तकनीकी खराबी हुई है, लेकिन जब कर्मचारी मौके पर जांच करने पहुंचे तो पूरा ट्रांसफार्मर गायब मिला। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है।

    इधर, ट्रांसफार्मर चोरी होने के बाद वहां बिजली की खुली तारें जमीन पर पड़ी हैं, जो किसी भी समय गंभीर हादसे का कारण बन सकती हैं। मोहल्ले के लोगों ने प्रशासन से तुरंत अस्थायी व्यवस्था कर बिजली बहाल करने और खुली तारों को सुरक्षित करने की मांग की है।

    पुलिस गश्त न के बराबर है

    बताया जा रहा है कि बख्शी नगर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से चोरी की वारदातें लगातार बढ़ी हैं। कांजी हाउस मोहल्ले में इससे पहले भी कई घरों में सेंधमारी की घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस गश्त न के बराबर है, जिसके कारण असामाजिक तत्व बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस और बिजली निगम दोनों से अपील की है कि क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली बहाल की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।