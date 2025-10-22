जम्मू के कांजी हाउस मोहल्ले में दिवाली की रात चोरी का बड़ा कांड; ट्रांसफार्मर चोरी, बिजली गुल
जम्मू के कांजी हाउस मोहल्ले में दिवाली की रात ट्रांसफार्मर चोरी होने से बिजली गुल हो गई। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है, क्योंकि त्योहार के समय बिजली न होने से उन्हें काफी परेशानी हुई। निवासियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और चोरों को पकड़ने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। रोशनी के पर्व दिवाली की रात जब पूरा शहर दीपों से जगमगा रहा था, वहीं जम्मू के कांजी हाउस मोहल्ले में अंधेरा छा गया। वजह थी चोरों द्वारा मोहल्ले को बिजली सप्लाई देने वाले 250 केवी के ट्रांसफार्मर की चोरी। चोर ट्रांसफार्मर के साथ उसमें लगी कापर की तारें और अन्य कीमती उपकरण भी उखाड़ ले गए।
इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि दिवाली की रात अचानक बिजली गुल हो गई। लोगों ने बिजली निगम के कार्यालय में संपर्क किया, लेकिन देर रात तक कोई समाधान नहीं हुआ। बुधवार सुबह जब बिजली निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ट्रांसफार्मर ही गायब है।
पूरा ट्रांसफार्मर गायब मिला
यह नजारा देखकर निगम कर्मी और स्थानीय लोग दोनों हैरान रह गए। स्थानीय निवासी अशोक कुमार ने बताया कि पहले उन्हें लगा कि कोई तकनीकी खराबी हुई है, लेकिन जब कर्मचारी मौके पर जांच करने पहुंचे तो पूरा ट्रांसफार्मर गायब मिला। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है।
इधर, ट्रांसफार्मर चोरी होने के बाद वहां बिजली की खुली तारें जमीन पर पड़ी हैं, जो किसी भी समय गंभीर हादसे का कारण बन सकती हैं। मोहल्ले के लोगों ने प्रशासन से तुरंत अस्थायी व्यवस्था कर बिजली बहाल करने और खुली तारों को सुरक्षित करने की मांग की है।
पुलिस गश्त न के बराबर है
बताया जा रहा है कि बख्शी नगर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से चोरी की वारदातें लगातार बढ़ी हैं। कांजी हाउस मोहल्ले में इससे पहले भी कई घरों में सेंधमारी की घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस गश्त न के बराबर है, जिसके कारण असामाजिक तत्व बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस और बिजली निगम दोनों से अपील की है कि क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली बहाल की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।