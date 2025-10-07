दीपावली और छठ पर घर जाने वालों के लिए जरूरी खबर! रेलवे ने इस वजह से रद की ये 6 ट्रेनें

जम्मू-माधोपुर रेल सेक्शन में भारी बारिश के कारण रेलवे ढांचे को नुकसान हुआ है जिससे दीपावली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को निराशा हाथ लगी है। उत्तर रेलवे ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। दुर्ग-उधमपुर भगत दी कोठी-जम्मू कामाख्या-श्री माता वैष्णो कटड़ा अहमदाबाद-जम्मू और सूबेदार गंज-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा जैसी ट्रेनें अब अपने गंतव्य स्थान तक नहीं जाएंगी

Train Cancel: जम्मू से रद रहेंगी कई ट्रेनें (फाइल फोटो)