जम्मू में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने ड्यूटी पर तैनात एसपीओ को कुचला; दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, विजयपुर। विजयपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे के राया मोड़ पर एक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक एसपीओ को रौंद दिया। हादसे में एसपीओ की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर स्थिति को देखते हुए अन्य कर्मियों ने उन्हें नजदीकी इमरजेंसी अस्पताल विजयपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक एसपीओ की पहचान 25 वर्षीय राहुल सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी बदनाई नड़, जिला सांबा के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार की रात नेशनल हाईवे पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जिला ट्रैफिक विभाग ने रिंग रोड प्रवेशद्वार पर नाका लगाया था। इसी दौरान सांबा से जम्मू की ओर आ रहे ट्रक के चालक को नाका कर्मियों ने रिंग रोड की तरफ मुड़ने का इशारा किया।

लेकिन चालक ने इसे नजरअंदाज करते हुए ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, जिससे एसपीओ राहुल सिंह उसकी चपेट में आ गए। चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन अन्य कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने चालक और सहचालक को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया।

गरीब परिवार का छिना इकलौता सहारा एसपीओ की मौत ने एक गरीब परिवार से उसका इकलौता सहारा छीन लिया है। राहुल सिंह के परिवार में माता-पिता, एक बहन व दो भाई हैं। राहुल ही परिवार का सहारा था। रविवार को सांबा जिला अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए स्वजन के हवाले कर दिया गया।