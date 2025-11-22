जम्मू रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, झेलम एक्सप्रेस से उतरते समय प्रवासी श्रमिक की मौत, हादसे का था यह कारण
जम्मू रेलवे स्टेशन पर झेलम एक्सप्रेस से उतरते समय एक प्रवासी श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। श्रमिक का पैर फिसलने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। रेलवे स्टेशन जम्मू के प्लेटफार्म नंबर-1 पर बीती शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक प्रवासी श्रमिक की मौत हो गई। झेलम एक्सप्रेस से उतरते समय जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन तथा प्लेटफार्म के बीच फंसकर नीचे गिर पड़ा। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक की पहचान नंद किशोर अहिरवार (33) पुत्र रूपलाल, निवासी वार्ड नंबर 19 बसाता, मध्य प्रदेश, वर्तमान पता सेक्टर-7 छन्नी रामा, जम्मू के रूप में हुई है। घटना के बाद उसे तुरंत गंभीर हालत में जीएमसीएच जम्मू ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि हादसा ट्रेन से उतरते समय जल्दबाजी के कारण हुआ। नंद किशोर अपने पूरे परिवार के साथ जा रहा था। इस दौरान ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच फंसकर गिर पड़ा।
एसएचओ रेलवे पुलिस नियायत अली ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा कर अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया है। परिवारजनों ने उसके शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया है।
हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं, रेलवे पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन में चढ़ते और उतरते समय पूरी सावधानी बरतें और ट्रेन के पूरी तरह रुकने का इंतजार करें, ताकि ऐसे हादसों को टाला जा सके। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व भी जम्मू रेलवे स्टेशन में इसी प्रकार का हादसा पेश आया था। जिसमें गांधी नगर में रहने वाले एक युवक की मौत हो गई थी।
