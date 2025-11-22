जम्मू रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, झेलम एक्सप्रेस से उतरते समय प्रवासी श्रमिक की मौत, हादसे का था यह कारण

जागरण संवाददाता, जम्मू। रेलवे स्टेशन जम्मू के प्लेटफार्म नंबर-1 पर बीती शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक प्रवासी श्रमिक की मौत हो गई। झेलम एक्सप्रेस से उतरते समय जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन तथा प्लेटफार्म के बीच फंसकर नीचे गिर पड़ा। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक की पहचान नंद किशोर अहिरवार (33) पुत्र रूपलाल, निवासी वार्ड नंबर 19 बसाता, मध्य प्रदेश, वर्तमान पता सेक्टर-7 छन्नी रामा, जम्मू के रूप में हुई है। घटना के बाद उसे तुरंत गंभीर हालत में जीएमसीएच जम्मू ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि हादसा ट्रेन से उतरते समय जल्दबाजी के कारण हुआ। नंद किशोर अपने पूरे परिवार के साथ जा रहा था। इस दौरान ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच फंसकर गिर पड़ा।