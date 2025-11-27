जम्मू में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई, कश्मीर में व्यवस्था निष्क्रिय, आखिर क्या है वजह?

दिनेश महाजन, जम्मू। जम्मू–कश्मीर में इलेक्ट्रानिक ट्रैफिक एनफोर्समेंट सिस्टम की समीक्षा में चौंकाने वाला अंतर सामने आया है। जम्मू में स्थापित कैमरों के जरिये ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी है, जबकि कश्मीर में यह व्यवस्था काफी हद तक निष्क्रिय हो चुकी है।

आंकड़ों के अनुसार बीते करीब एक वर्ष में जम्मू में लगे कैमरों ने अब तक 4,16,703 चालान काटकर 41.46 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जबकि दूसरी तरफ श्रीनगर में दिसंबर 2024 से चालू सिस्टम केवल 1.66 करोड़ रुपये के 15,295 चालान ही दर्ज कर पाया है।

दोनों शहरों में कुल 1,380 कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या श्रीनगर में काम नहीं कर रही। लाइसेंस नवीनीकरण न होने से 648 कैमरे पूरी तरह बंद पड़े हैं, जबकि जम्मू में कैमरे लगभग पूरी तरह से काम कर रहे है।

इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम जम्मू की बात करे तो 64 में से 21 साइटें रोड वाइडनिंग के चलते बंद हैं, जबकि श्रीनगर में 66 में से 57 साइटें अभी भी काम कर रही हैं। इसके बावजूद चालानी संख्या में अंतर बताता है कि जम्मू में सख्ती मजबूत, कश्मीर में नियंत्रण नाकाफी रहा।

जम्मू का आइटीएमएस सक्रिय, श्रीनगर का नेटवर्क बाधित ट्रैफिक पुलिस के आईजीपी मोहम्मद सुलेमान चौधरी ने जानकारी दी कि जम्मू का इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है, वहीं श्रीनगर में लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद कैमरे सक्रिय नहीं हो पा रहे। इससे चालान की कार्रवाई और यातायात नियंत्रण प्रभावित हुआ है। इलेक्ट्रानिक निगरानी की स्थिति में जम्मू में नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई लगातार बढ़ रही है, जबकि कश्मीर में ढिलाई बरकरार दिख रही है। आंकड़े साफ कहते हैं नियम तोड़ने वालों पर जम्मू में शिकंजा कसा है, पर श्रीनगर में व्यवस्था कमजोर होने से राहत ही राहत।