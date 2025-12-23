जम्मू-कश्मीर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं; 469 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, 419 रद या अयोग्य घोषित

जागरण संवाददाता, जम्मू। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगाम कसने के लिए जम्मू-कश्मीर में मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) ने विशेष ट्रैफिक अभियान तेज कर दिया है। यह अभियान परिवहन विभाग के सचिव के निर्देशों तथा जम्मू और श्रीनगर में गठित मल्टी-डिसिप्लिनरी कमेटी ऑन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के फैसलों के अनुरूप चलाया जा रहा है।



इस विशेष अभियान के तहत आदतन अपराधियों और गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों को निशाने पर लिया गया है। एमवीडी की टीमें प्रमुख और संवेदनशील स्थानों पर सघन जांच कर रही हैं और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।



बीते दिसंबर माह के पिछले तीन हफ्तों में ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाना, ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट व सीट बेल्ट ड्राइविंग, अवैध पार्किंग, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना समेत अन्य उल्लंघनों के मामलों में बड़ी संख्या में चालान किए गए। इस दौरान 469 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि 419 लाइसेंस रद या अयोग्य घोषित किए गए।