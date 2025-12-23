जम्मू-कश्मीर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं; 469 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, 419 रद या अयोग्य घोषित
जम्मू-कश्मीर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने 469 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं, जबक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगाम कसने के लिए जम्मू-कश्मीर में मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) ने विशेष ट्रैफिक अभियान तेज कर दिया है। यह अभियान परिवहन विभाग के सचिव के निर्देशों तथा जम्मू और श्रीनगर में गठित मल्टी-डिसिप्लिनरी कमेटी ऑन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के फैसलों के अनुरूप चलाया जा रहा है।
इस विशेष अभियान के तहत आदतन अपराधियों और गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों को निशाने पर लिया गया है। एमवीडी की टीमें प्रमुख और संवेदनशील स्थानों पर सघन जांच कर रही हैं और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
बीते दिसंबर माह के पिछले तीन हफ्तों में ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाना, ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट व सीट बेल्ट ड्राइविंग, अवैध पार्किंग, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना समेत अन्य उल्लंघनों के मामलों में बड़ी संख्या में चालान किए गए। इस दौरान 469 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि 419 लाइसेंस रद या अयोग्य घोषित किए गए।
1024 लाइसेंस धारकों को कारण बताओ नोटिस जारी
इतना ही नहीं, एनडीपीएस मामलों, बार-बार यातायात नियम तोड़ने और अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को 1024 कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं।
स्कूल परिवहन सुरक्षा अभियान के तहत 174 स्कूल व कॉलेज बसों का ऑडिट किया गया। सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने वाली बसों को कमियां दूर होने तक संचालन से रोक दिया गया है।
एमवीडी ने जागरूकता पर भी जोर दिया है। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 676 सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर, जनसंपर्क और संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि लोगों की कीमती जान बचाना और यातायात नियमों के प्रति सख्त पालन सुनिश्चित करना है। विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित सड़कों के निर्माण में सहयोग दें।
