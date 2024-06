Amarnath Yatra 2024: अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना, LG मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी

वहीं, पहले जत्थे में शामिल होकर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का जम्मू पहुंचने का सिलसिला दिनभर जारी रहा और यात्री निवास में बम-बम भोले के जयघोष लगते रहे। पहले जत्थे में दो हजार से अधिक श्रद्धालुओं के रवाना होने की उम्मीद है। उधर, उपराज्यपाल ने पहलगाम में अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा प्रबंधों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश भी दिए।

#WATCH | J&K LG Manoj Sinha flagged off the first batch of Amarnath Yatra pilgrims from the Amarnath Yatra base camp in Jammu. pic.twitter.com/ASC1hVOGnm — ANI (@ANI) June 28, 2024

अमरनाथ यात्रा रवाना होने से पहले गुरुवार को सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात, सफाई व्यवस्था, लंगर सुविधा आदि में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। वर्षा के दौरान भी यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन आदि होने पर भी श्रद्धालुओं को ज्यादा देर न रुकना पड़े, इसके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है।

#WATCH | J&K: Thousands of pilgrims reach Jammu for Amarnath Yatra which will begin on 29th June.

The first batch of pilgrims of Amarnath Yatra will be flagged off today by J&K LG Manoj Sinha from the Amarnath Yatra base camp in Jammu. pic.twitter.com/U4DoZTfR7s