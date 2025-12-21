Language
    उधमपुर में फिर दिखे आतंकी, घर से लिया खाना और जंगल की ओर फरार; बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू

    By Sher Singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 04:57 PM (IST)

    ऊधमपुर जिले के मजालता में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि आतंकी चौरे मोटू गांव मे ...और पढ़ें

    उधमपुर में फिर दिखे आतंकी, सर्च ऑपरेशन शुरू। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जिले में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि आतंकी मजालता तहसील के चौरे मोटू गांव में एक घर से भोजन लेने के बाद नजदीकी जंगल क्षेत्र की ओर फरार हो गए है।

    गौरतलब है कि 15 दिसंबर को मजालता क्षेत्र के सोअन गांव में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था। उस समय आतंकी घनी झाड़ियों और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में हाई अलर्ट पर हैं और तलाशी अभियान जारी है।

    सूत्रों से प्राप्त जानकारी शनिवार देर शाम करीब 6:30 बजे मजालता क्षेत्र के चोरै मोटू गांव में दो अज्ञात आतंकी एक घर पहुंचे और वहां से भोजन लेने के बाद जंगल की ओर भाग गए। इस संबंध में खुफिया सूचना मिलने के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।

    मुठभेड़ में पुलिसकर्मी बलिदान

    पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा चौरे मोटू गांव और उससे सटे वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यह इलाका उस स्थान से लगभग पांच किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, जहां पहले हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था।

    हालांकि सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की, लेकिन अंधेरा और घने जंगल का फायदा उठाकर आतंकी फरार होने में सफल रहे। इसके बाद रविवार सुबह तड़के चारों ओर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, ताकि आतंकियों को जल्द से जल्द ट्रैक कर निष्क्रिय किया जा सके। लेकिन शाम तक किसी तरह की कामयाबी नहीं मिल सकी थी।