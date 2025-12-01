गुलाम जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने नष्ट, लेकिन लांच पैड अब भी सक्रिय; आईजी बीएसएफ कश्मीर का दावा
बीएसएफ कश्मीर के आईजी ने कहा है कि गुलाम जम्मू कश्मीर में आतंकियों के कई ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं, लेकिन लांच पैड अभी भी सक्रिय हैं। नियंत्रण रेखा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है।
राज्य ब्यूरो, जागरण जम्मू। ’ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान गुलाम जम्मू-कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किए जाने के बावजूद नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार कुछ आतंकी ‘लांच पैड’ अब भी सक्रिय हैं। यह दावा सीमा सुरक्षा बल कश्मीर फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल अशोक यादव ने किया।
उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए तैयार है। घुसपैठ की किसी भी प्रकार की नापाक कोशिश को सतर्कता से नाकाम बनाया जाएगा। सर्दियों से पहले पाकिस्तान की ओर से आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिशें तेज हो जाती हैं।
बता दें कि सीमा सुरक्षा बल एक दिसंबर को स्थापना दिवस मनाने जा रही है। जम्मू व श्रीनगर फ्रंटियर के कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में ऐसे में कार्यक्रम के दौरान आइजी ने बताया सर्दियों में खराब मौसम के कारण सीमा से सटे इलाकों में विजिबिलिटी कम हो जाती है।
हमारे पास आधुनिक सर्विलांस उपकरण हैं। इसका इस्तेमाल हम कोहरे के दौरान संवेदनशील इलाकों पर प्रभावी निगरानी कर रहे हैं। आइजी ने बताया कि आपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान की ओर से शांति भंग करने की किसी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद नियंत्रण रेखा पर तैयारियों में हुए बदलाव पर उन्होंने कहा कि हर चुनौती सीखने का मौका देती है। हम जो कुछ भी उन चुनौतियों से सीखते हैं, उसका इस्तेमाल भविष्य की रणनीतियों में शामिल किया जाता है। ऐसा कर हम सुनिश्चित करते हैं कि सीमा पर नई चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना किया जा सके।
