जम्मू-कश्मीर के राजौरी में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, चार ग्रेनेड को किया नष्ट

जागरण संवाददाता, राजौरी। जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। सुरक्षा बलों ने चार हथगोले बरामद कर नष्ट कर दिए। संदिग्ध आतंकी ठिकाने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने गंभीर मुगलन इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया। तलाशी अभियान 49 आरआर द्वारा चलाया गया।

वहीं, इससे पहले जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया था। पुलिस और सेना ने मिलकर सुरनकोट के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें आतंकियों के छिपने की जगह मिली थी।

इस ठिकाने से तीन हथगोले, AK राइफल की 14 गोलियां, पिस्तौल की छह गोलियां, एक तार काटने वाला औजार, एक चाकू, एक डेटा केबल कनेक्टर, पांच पेंसिल सेल, एक लोहे की रॉड और एक पेंट बॉक्स बरामद किया था। इस अभियान में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी।