    जम्मू-कश्मीर के राजौरी में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, चार ग्रेनेड को किया नष्ट

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:36 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान चार हथगोले बरामद किए और उन्हें नष्ट ...और पढ़ें

    Hero Image

    जम्मू-कश्मीर के राजौरी में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, राजौरी। जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। सुरक्षा बलों ने चार हथगोले बरामद कर नष्ट कर दिए। संदिग्ध आतंकी ठिकाने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने गंभीर मुगलन इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया। तलाशी अभियान 49 आरआर द्वारा चलाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, इससे पहले जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया था। पुलिस और सेना ने मिलकर सुरनकोट के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें आतंकियों के छिपने की जगह मिली थी।

    इस ठिकाने से तीन हथगोले, AK राइफल की 14 गोलियां, पिस्तौल की छह गोलियां, एक तार काटने वाला औजार, एक चाकू, एक डेटा केबल कनेक्टर, पांच पेंसिल सेल, एक लोहे की रॉड और एक पेंट बॉक्स बरामद किया था। इस अभियान में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी।