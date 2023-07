Terror Attack in Pulwama दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने फिर अपने मनसूबो को अंजाम दिया। उन्होंने वनकर्मियों पर हमला किया है। जिसके चलते दो वनकर्मी घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही दोनों वनकर्मियों को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले आतंकियों ने शोपियां में दो मजदूरों पर हमला किया था।

पुलवामा में फिर आतंकी हमला, दो वनकर्मियों को बनाया निशाना; गंभीर रूप से हुए घायल

पुलवामा, जागरण संवाददाता। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने फिर अपने मनसूबो को अंजाम दिया। उन्होंने वनकर्मियों पर हमला किया है। जिसके चलते दो वनकर्मी घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही दोनों वनकर्मियों को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक यह घटना आज सुबह की बताई जा रही है। आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान जारी पुलिस ने सेना के साथ मिलकर आतंकियों को पकड़ने लिए तलाशी अभियान चलाया है। यहां मिली जानकारी के अनुसार, वन विभाग के कर्मियों ने मंगलवार की रात को जिला पुलवामा के राजपोरा इलाके में बगंदर पुल से कुछ दूरी पर सोनाबंजर में एक नाका लगाया था। वनकर्मियों ने यह नाका जंगल में अवैध कटान मे लिप्त तत्वों को पकड़ने के लिए लगाया था। आतंकियों ने वनकर्मियों पर की फायरिंग बताया जाता है कि आधी रात के बाद करीब दो बजे वनकर्मियों ने कुछ लोगों को जंगल की तरफ से आते देखा। उन्हें लगा कि यह जंगल में अवैध रूप से लकड़ी काटने वाले तत्व हैं और उन्होंने उन्हें रुकने का संकेत किया। जंगल से गांव की तरफ आ रहे तत्व आतंकी थे। उन्होंने वनकर्मियों काे सुरक्षाकर्मी समझ उन पर गोली चला दी और वापस जंगल की तरफ भाग निकले। जख्मी हो गए दोनों वनकर्मी आतंकियों की फायरिंग में दो वनकर्मी जहांगीर अहमहद चेची और उमरान अहमद वानी जख्मी हो गए। वहां मौजूद अन्य वन्यकर्मियों ने किसी तरह से आतंकियों की फायरिंग से खुद को बचाया। आतंकियों के जाने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। इस बीच, गोलियों की आवाज सुनकर निकटवर्ती इलाके में गश्त कर रहे सुरक्षाबलों का एक दल भी मौके पर पहुंच गया। उन्होंने दोनों घायलों को उनके साथियों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। बडगाम के रहने वाले हैं पीड़ित घायल जहांगीर अहमद वाथूरा इलाके का फारेस्टर है जबकि उमरान अहमद वनविभाग का कैज्युल कर्मी है। दोनों ही जिला बडगाम के रहने वाले हैं। इस बीच, पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर सोनाबंजर और उसके साथ सटे जंगल में एक तलाशी अभियान चलाया है। समझा जा रहा है कि वनकर्मियों पर हमला करने वाले आतंकी वहीं कहीं आस पास ही छिपे हुए हैं।

