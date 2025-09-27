Language
    'अंतिम सांसें गिन रहा आतंकवाद', LG सिन्हा ने लोगों से की अलगाववाद के खिलाफ सेना का समर्थन करने की अपील

    By satnam singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:14 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नागरिकों से आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास और सामान्य जीवन की बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। उपराज्यपाल ने प्राकृतिक आपदा के दौरान निस्वार्थ सेवा देने वाले नायकों को सम्मानित किया और पारिस्थितिक व आर्थिक संतुलन पर जोर दिया।

    अलगाववादी तत्वों की संरचना अब अंतिम सांसें गिन रही: मनोज सिन्हा

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नागरिकों से आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ सेना और पुलिस बलों का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अलगाववादी तत्वों की संरचना अब अंतिम सांसें गिन रही है।

    सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद और उनके समर्थकों को निर्णायक रूप से कुचलने के लिए पूरी छूट दी गई है।

    श्रीनगर में एक निजी मीडिया संस्थान के प्राइड आफ जम्मू-कश्मीर सम्मान समारोह में उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने और सामान्य जीवन बहाल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

    विकसित भारत के लिए पारिस्थितिक और आर्थिक संतुलन आवश्यक है। उपराज्यपाल ने आपदा के समय अपनी अद्वितीय और नि:स्वार्थ सेवा देने वाले सैनिकों, पुलिसकर्मियों, राहत दलों, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और तेज विकास के लिए हमें पारिस्थितिक और आर्थिक अखंडता बनाए रखनी होगी।

    जैव विविधता की सुरक्षा को राष्ट्रीय मिशन बनाया जाना चाहिए, और हमें प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, पुनर्स्थापना और पुनरुत्पादन के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कहा कि यह सम्मान उन असली नायकों को समर्पित है, जिन्होंने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों को राहत और सहायता प्रदान कर उम्मीद की किरण जगाई।

    सराहनीय प्रयास उन नायकों के साहस और सेवा भाव को मान्यता देता है जिन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई।