    जम्मू को दहलाने की साजिश नाकाम, पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार; फोन में मिली धमाके की लोकेशन

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:20 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। रियासी का रहने वाला मोहम्मद साजिद नीट की तैयारी के बहाने बठिंडी में रह रहा था। जांच में पता चला कि वह पाकिस्तान में आतंकी हैंडलर के संपर्क में था और जम्मू में हमले की योजना बना रहा था। उसके फोन से अहम जानकारी मिली है, जिससे पता चला है कि वह सीमा पार आतंकियों से जुड़ा था और धमाके करने की फिराक में था। 

    रियासी से आतंकी गिरफ्तार (जागरण फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहर को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश को विफल करते हुए एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है।

    आरोपित मोहम्मद साजिद रियासी जिले का निवासी है और नीट की तैयारी के बहाने जम्मू के बठिंडी क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि साजिद पाकिस्तान में अपने आतंकी हैंडलर के संपर्क में था और जम्मू में वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा था।

    फोन से मिल महत्वपूर्ण जानकारियां

    साजिद के मोबाइल फोन की जांच में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के अनुसार, मोहम्मद साजिद ने दिखावे के लिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था और एक निजी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था।

    स्थानीय लोगों के साथ मेलजोल बनाकर उसने खुद को एक साधारण छात्र के रूप में प्रस्तुत किया। लाइब्रेरी में सहायक के रूप में काम करने से उसे लोगों के बीच आने-जाने में आसानी हो रही थी। बठिंडी पुलिस ने उसकी संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर उसकी निगरानी शुरू की।

    धमाके करने से जुड़े इनपुट मिले

    रविवार को जम्मू के सुंजवां रोड के पास कब्रिस्तान के निकट पुलिस ने नाका लगाया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नाके पर आते ही साजिद वापस मुड़कर भागने लगा, जिसके बाद सतर्क जवानों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस ने मोबाइल की जांच की तो उसमें पाकिस्तान के आतंकी हैंडलर के साथ संदिग्ध चैट, वाइस मैसेज और धमाके करने से जुड़े इनपुट मिले।

    प्रारंभिक जांच में पता चला कि वह लगातार सेशन ऐप और वाट्सएप के माध्यम से सीमा पार आतंकियों से संपर्क में था। इस ऐप के जरिए उसे जिहादी संदेश और सामग्री भेजी जा रही थी, जिससे उसका ब्रेनवॉश कर उसे जम्मू में आतंकी हमले के लिए तैयार किया जा रहा था।सादिक के नेटवर्क तक पहुंचने में जुटी पुलिस पुलिस अब साजिद के नेटवर्क तक पहुंचने के प्रयास में जुटी है।

    अधिकारियों का कहना है कि चैट में जम्मू क्षेत्र में विस्फोटक भेजने और उसे लगाने संबंधी चर्चा मिली है। पुलिस ने आशंका जताई है कि साजिद को बड़े पैमाने पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी चल रही थी।

    त्रिकुटा नगर थाना पुलिस ने साजिद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 113(3) के तहत मामला दर्ज किया है, जो देश की एकता और संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए लागू होती है।