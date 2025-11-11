Language
    खुशखबरी! माधोपुर में 30 नवंबर से होगी जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के युवाओं की टीए में भर्ती, जानिए पूरी जानकारी

    By Vivek Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 12:08 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के युवाओं के लिए खुशखबरी! माधोपुर में 30 नवंबर से टेरिटोरियल आर्मी (टीए) में भर्ती शुरू होगी। भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा, चिकित्सा परीक्षण और लिखित परीक्षा शामिल होगी। यह युवाओं के लिए देश सेवा का सुनहरा अवसर है। युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। 

    टीए देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। सेना की उत्तरी कमान की टेरेटोरियल आर्मी की इकाईयों के लिए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर व लद्दाख के युवाओं की भर्ती प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर से सटे पंजाब के माधापोर में 30 नवंबर से शुरू हो रही है।

    केंद्रीय मंत्री डा जितेन्द्र सिंह ने सेना में भर्ती होने के इच्छुक जम्मू कश्मीर के 18 से लेकर 42 साल तक के युवाओं को इस 9 दिन तक चलने वाली भर्ती रैली का पूरा लाभ उठाने के लिए कहा है। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर इस भर्ती रैली का विज्ञापन साझा कर लिखा है कि युवाओं के लिए एक सुनहरी मौका है। उन्हें इसका लाभ हासिल करने के लिए सामने आना चाहिए।

    इसी बीच जम्मू कश्मीर राइफल्स की 126 टीए इन्फैंट्री बटालियन में 7 दिसंबर तक चलने वाली इस भर्ती के पहले दिन 30 नवंबर को पठानकोट के युवाओं को टेरेटोरियल आर्मी में भर्ती होने का मौका दिया जाएगा। एक दिसंबर से जम्मू कश्मीर व लद्दाख के युवाओं के लिए भर्ती शुरू हो जाएगी।

    एक दिसंबर को रियासी, किश्तवाड़, रामबन व डोडा जिले के युवाओं को भर्ती का मौका मिलेगा। वहीं दो दिसंबर को उधमपुर, पुलवामा, बड़गाम, गांदरबल व अनंतनाग के युवाओं को भर्ती होने का मौका मिलेगा। तीन दिसंबर को पुंछ, राजौरी, बारामुला, कुपवाड़ा, शोपियां, बांडीपोरा व कुलगाम के युवाओं को भर्ती होने का मौका मिलेगा।

    चार दिसंबर को जम्मू, सांबा तहसील के साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के युवाओं को भर्ती होने का मौका मिलेगा। वहीं पांच दिसंबर को सांबा जिला के युवाओं की भर्ती की जाएगी।

    छह दिसंबर को कठुआ जिले के बिलावर, बसोहली, बनी, माधोपुर, लोहाई मल्हार व रामकोट के युवाओं को भर्ती होने का मौका मिलेगा। रैली के अंतिम दिन सात दिसंबर को कठुआ तहसील के साथ हीरानगर, नगरी, मढ़ीन व डींगा अंब के युवाओं को टेरेटोरियल आर्मी में भर्ती होने का अवसर मिलेगा।

    इसी बीच अपने अपने दिन भर्ती रैली में हिस्सा लेने के लिए युवाओं को भर्ती रैली स्थल पर देर रात दो बजे रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। सुबह पांच बजे के बाद किसी को भी भर्ती मैदान में नही जाने दिया जाएगा। सिपाही जनरल डयूटी पद के लिए उम्मीदवारों का दसवीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों को अपने साथ संबधित असली प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा गया है।