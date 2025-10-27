जम्मू में टैंक दुर्घटना में बलिदान हुए दीपक का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, 9 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

संवाद सहयोगी, जागरण, परगवाल। भारतीय सेना के जवानों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की है। हाल ही में, कई जवानों ने अपनी ड्यूटी के दौरान वीरगति प्राप्त की है, जिनमें से दीपक सिंह, जो सेना की फार हार्स, आर्म्ड कौर में तैनात थे, गत दिवस जम्मू के कालूचक में एक प्रेक्टिस के दौरान टैंक के टायर के नीचे आने से वीरगति को प्राप्त हुए।

दीपक सिंह परगवाल के मोल गांव के रहने वाले थे और सोमवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वो अपने पीछे धर्मपत्नी रजनी देवी, दो बेटियों, पारूल व दिव्या व एक बेटे राजवीर सिंह को छोड़ गए है।

सोमवार को शोकागुल माहौल में उनके नौ साल के बेटे राजवीर ने उन्हें मुखाग्नि दी। दीपक सिंह पांच जुलाई 2001 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उनकी बड़ी बेटीे नौंवी कक्षा में पढ़ती है जबकि छोटी बेटी छठी कक्षा की छात्रा है। वहीं बेटा राजवीर पांचवी कक्षा में पढ़ता है।