Jammu Kashmir News: सांबा में ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षाबलों ने चलाया तलाशी अभियान, संदिग्धों के छिपे होने की आशंका
सांबा के बैनग्लाड़ सीमा क्षेत्र में रविवार रात एक संदिग्ध ड्रोन दिखने से सुरक्षाबलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने आसमान में संदिग्ध वस्तु उड़ती देखी थी जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार यह पाकिस्तानी साजिश हो सकती है क्योंकि पहले भी ड्रोन से हथियार और नशीले पदार्थ भेजे गए हैं। फिलहाल तलाशी में कुछ भी नहीं मिला है।
संवाद सहयोगी, सांबा। सांबा के सीमावर्ती क्षेत्र बैनग्लाड़ क्षेत्र में रविवार रात भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया। इसके बाद अलर्ट सुरक्षाबलों की ओर से व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया।
जानकारी के अनुसार रविवार रात को स्थानीय लोगों ने आसमान में कोई संदिग्ध वस्तु उड़ती देखी, जिसके बाद सुरक्षाबलों को सूचित किया।
मौके पर सुरक्षाबलों ने इलाके का जायजा लिया। वहीं, सुबह इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार यह कोई पाकिस्तानी साजिश हो सकती है। अक्सर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से हथियार एवं नशे की खेप भेजता रहा है। इसे देखते हुए सुरक्षाबलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया, परन्तु कुछ भी नहीं मिला है।
