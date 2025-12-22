Language
    सांबा में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों के हत्थे चढ़ा संदिग्ध बक्करवाल, मोबाइल से मिले पाकिस्तान के नंबर

    By Nishchint Samyal Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:32 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के सांबा में सुरक्षाबलों ने एक संदिग्ध बक्करवाल को तलाशी अभियान के दौरान पकड़ा। उसके मोबाइल फोन में पाकिस्तान के नंबर मिले हैं, जिससे सुर ...और पढ़ें

    सुरक्षाबलों ने संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। फाइल फोटो।

    संवाद सहयोगी, सांबा। सांबा के दियानी गांव से सुरक्षाबलों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके मोबाइल से पाकिस्तान के नंबर मिले हैं।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम सेना और पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान चल है जहां उन्होंने एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता हुआ दिखाई दिया जिसके बाद सुरक्षाबल अपने साथ ले आए। जांच के दौरान उसके मोबाइल से पाकिस्तान के कई नंबर मिले है जिसके बाद पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। फ़िलहाल संदिग्ध व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है।

    थाना प्रभारी सांबा पुष्पिंदर सिंह ने बताया कि फिलहाल जांच चल रही है व्यक्ति के पास से मिले मोबाइल फ़ोन में पाकिस्तान के नंबर मिलने पर उससे पूछताश चल रही है। शुरूआती जांच में उसका कोई भी आंतकी गतिविधि में कोई भी संपिलता नहीं मिली है। फ़िलहाल पुलिस भी इस जांच में जुट गई है कि आखिर मोबाइल में पाकिस्तान के नंबर किन लोगों के है और इसका क्या संपर्क है।

    संदिग्ध व्यक्ति की पहचान तनवीर अहमद निवासी अनंतनाग कश्मीर के रूप में हुई है और वह बक्करवाल समुदाय का है और सर्दियों के मौसम में अपने मवेशियों को चराने के लिए सांबा के दियानी गांव में अपने परिवार समेत आया हुआ है।