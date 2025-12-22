सांबा में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों के हत्थे चढ़ा संदिग्ध बक्करवाल, मोबाइल से मिले पाकिस्तान के नंबर

संवाद सहयोगी, सांबा। सांबा के दियानी गांव से सुरक्षाबलों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके मोबाइल से पाकिस्तान के नंबर मिले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम सेना और पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान चल है जहां उन्होंने एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता हुआ दिखाई दिया जिसके बाद सुरक्षाबल अपने साथ ले आए। जांच के दौरान उसके मोबाइल से पाकिस्तान के कई नंबर मिले है जिसके बाद पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। फ़िलहाल संदिग्ध व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना प्रभारी सांबा पुष्पिंदर सिंह ने बताया कि फिलहाल जांच चल रही है व्यक्ति के पास से मिले मोबाइल फ़ोन में पाकिस्तान के नंबर मिलने पर उससे पूछताश चल रही है। शुरूआती जांच में उसका कोई भी आंतकी गतिविधि में कोई भी संपिलता नहीं मिली है। फ़िलहाल पुलिस भी इस जांच में जुट गई है कि आखिर मोबाइल में पाकिस्तान के नंबर किन लोगों के है और इसका क्या संपर्क है।