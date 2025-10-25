उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी का भाजपा पर तीखा हमला, कहा- 'वोट चोर है भाजपा, उनके पास 28 वोट थे तो...'

डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने शनिवार को भाजपा पर 'वोट चोरी' करने का आरोप लगाया और दावा किया कि पार्टी के गलत काम चुनावों में साफ दिखे। उन्होंने कहा, 'इस बार यह साबित हो गया कि भाजपा वोट चोर है। उन्होंने वोट तोड़े। अगर उनके पास 28 वोट थे, तो बाकी कहां से आए? यह सवाल अभी भी अनसुलझा है।'

जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए चौधरी ने एक बार फिर दोहराया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ नहीं जाएगी, भले ही इसके लिए सरकार छोड़नी पड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हालिया चुनावी प्रदर्शन पार्टी का सत्ता या पैसे के लालच के बजाय सिद्धांतों के प्रति वचनबद्धता दिखाता है।

उन्होंने कहा, 'हम सरकार छोड़ सकते हैं, लेकिन हम भाजपा के साथ नहीं जा सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस को चार सीटें जीतनी थीं लेकिन हम एक सीट हार गए क्योंकि कुछ गद्दारों ने हमारा भरोसा तोड़ा। हमने यह चुनाव सिद्धांतों पर लड़ा और वोट खरीदने या बेचने से मना कर दिया।'

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नेकां राजनीतिक दबाव के बावजूद अपने नैतिक मूल्यों पर कायम रही। उन्होंने कहा, 'हमने पैसे या लालच नहीं दिया। हम जम्मू-कश्मीर के लोगों की आवाज के लिए लड़े। हमने जो तीन सीटें जीती हैं, वे लोगों की हैं और चुने गए प्रतिनिधि उनकी आवाज दिल्ली तक ले जाएंगे।'

चौधरी ने सिख समुदाय के योगदान और प्रतिनिधित्व को भी माना और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा उन्हें लीडरशिप रोल में सही जगह दी है। उन्होंने कहा, 'सिख कम्युनिटी हमेशा हमारी लीडरशिप और पार्टी का हिस्सा रही है। हमने सरदार हरबंस सिंह, टीएस वजीर और अब शम्मी ओबेरॉय जैसे नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया है।'

नेकां के पॉलिटिकल अलायंस के बारे में अटकलों को साफ करते हुए चौधरी ने कहा, 'अगर कोई अलायंस होता, तो हम नगरोटा में अपना कैंडिडेट नहीं उतारते। हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया लेकिन जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो हमें आखिरी समय में अपना उम्मीदवार उतारना पड़ा। फिर भी, हमारी लड़ाई जारी है।'