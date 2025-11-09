'BSF के भैरों सिंह की...', सुनील शेट्टी बोले- बॉर्डर फिल्म के लिए रखा जाएगा मुझे याद; JK में धावकों का बढ़ाया उत्साह
बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने बीएसएफ को देश की सुरक्षा का प्रतीक बताया। उन्होंने जम्मू मैराथन में भाग लिया और कहा कि बीएसएफ के जवान कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। शेट्टी ने कश्मीर में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने की बात कही और कहा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है। उन्होंने मैराथन में धावकों का मनोबल बढ़ाया।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। सीमा सुरक्षा बल को देश की सुरक्षा का प्रतीक करार देते हुए बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा कि उन्हें बीएसएफ की भैरों सिंह की भूमिका व बॉर्डर फिल्म के लिए ही हमेशा याद रखा जाएगा।
सीमा सुरक्षा बल की जम्मू मैराथन में हिस्सा लेने आए सुनील शेट्टी ने कहा कि सीमा प्रहरी देश के सबसे कठिन जगहों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। उनके कारण ही हम अपने घरों में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर जम्मू कश्मीर सुरक्षित है तो पूरा देश सुरक्षित है।
वह रविवार सुबह जम्मू शहर के पलौड़ा में सीमा सुरक्षा बल फ्रंटियर मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
इससे पहले उन्होंने रविवार सुबह सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह के साथ बीएसएफ जम्मू मैराथन को हरी झंडी दिखाई। सुनील शेट्टी ने कहा कि कश्मीर में फिल्मों को बढ़ावा देने की शत प्रतिशत कोशिश होगी।
जम्मू-कश्मीर बनेगा फिल्म शूटिंग का केंद्र
उन्होंने बताया कि उनके साथ जम्मू में फिल्म निर्माता विक्रम राजदान, शब्बीर बाक्सवाला व कुछ और लोग भी आए हैं। वे इसी वर्ष कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। पूरी उम्मीद है कि अगले साल गर्मियों में कश्मीर में फिल्में बनेंगी व पहले की तरह ही यह प्रदेश फिल्म शूटिंग का केंद्र बन जाएगा।
उन्होंने बताया कि उन्हें जम्मू कश्मीर आना बहुत अच्छा लगता है। जम्मू मैराथन से पहले वह कश्मीर में हुई मैराथन में शामिल होने के लिए वहां गए थे। सीमा प्रहरियों को अपने संदेश में सुनील शेट्टी ने कहा कि आप सुरक्षा के प्रतीक हैं व हमेशा इसी तरह से डटे रहें।
हर बार जम्मू-कश्मीर आता रहूं
जम्मू कश्मीर की सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है। जब जम्मू कश्मीर प्रगति करता है तो पूरा देश प्रगति करता है। ऐसे में मेरी यही कोशिश यही रहेगी कि हर बार जम्मू-कश्मीर आता रहूं।
जम्मू-कश्मीर की सीमाओं को सुरक्षित रखने में सीमा प्रहरियों का योगदान अतुलनीय है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बाद आना उनके लिए सम्मान की बात है।
सुनील शेट्टी ने कहा कि वह जम्मू में मैगा मैराथन में हिस्सा लेने वाले धावकों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। इस मैगा मैराथन में देश, विदेश के धावकों ने बहुत उत्साह दिखाया है। मैं आगे भी यहां पर आता रहूंगा।
