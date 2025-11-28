'धार्मिक आधार पर विभाजनकारी राजनीति कर रहे CM उमर', सुनील शर्मा ने कहा- 'SMVDIME पर हिंदू का पहला हक'

Language
    By Vivek Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    भाजपा नेता सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर धार्मिक आधार पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि SMVDIME पर पहला हक हिंदुओं का है, क्योंकि यह उनकी आस्था का प्रतीक है। 

    धार्मिक आधार पर विभाजनकारी राजनीति कर रहे उमर- सुनील शर्मा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर धार्मिक आधार पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है।

    उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंसी में एमबीबीएस दाखिलों में स्थानीय हिंदू उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की मांग की है।

    शर्मा ने कहा कि श्राइन बोर्ड का संस्थान श्रद्धालुओं के अर्पित दान से संचालित है और इसमें अधिकांश दान देने वाले हिंदू हैं। जिससे दाखिले पर पहला हक उनका बनता है।

    यहां वीरवार को पत्रकारों से बातचीत में शदूर्मा ने कहा कि हम किसी भी धर्म के छात्रों के अन्य संस्थानों में पढ़ने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह एक विशेष मामला है। उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन की मांग की, जिसमें स्थानीय हिंदू आबादी को शैक्षणिक व रोजगार अवसरों में प्राथमिकता देने के लिए नए प्रावधान जोड़े जाएं।

    उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 में तत्कालीन नेशनल कांफ्रेंस सरकार ने बाबा गुलाम शाह विश्वविद्यालय में विशेष आरक्षण दिया था। इसी तरह का विशेष आरक्षण श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में भी दिया जाना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक गलती है जिसे ठीक किया जाना चाहिए।