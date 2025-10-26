Jammu Kashmir News: सुंदरबनी में अतिक्रमण पर लगाम, नगर पालिका ने अब ये काम कर की सख्त कार्रवाई

संवाद सहयोगी, सुंदरबनी। उपनगर सुंदरबनी में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका ने बड़ा कदम उठाया है। शहर की मुख्य सड़कों और गलियों में दुकानदारों द्वारा कब्जा जमाने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए नगर पालिका टीम ने दोनों तरफ पीली पट्टी डाली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर पालिका कार्यकारी अधिकारी ई.ओ. दिलीप कुमार ने बताया कि यह अभियान अतिक्रमण को रोकने और शहर की सुंदरता व यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई दुकानदार इन पीली पट्टियों से बाहर अपना सामान रखेगा या नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर पालिका द्वारा की गई इस पहल से लोगों में जागरूकता भी देखने को मिली है। कई नागरिकों ने नगर पालिका की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे बाजार क्षेत्र में जाम की समस्या कम होगी और पैदल चलने वालों को भी राहत मिलेगी।