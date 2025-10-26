Language
    Jammu Kashmir News: सुंदरबनी में अतिक्रमण पर लगाम, नगर पालिका ने अब ये काम कर की सख्त कार्रवाई

    By Ankush Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:41 PM (IST)

    सुंदरबनी में नगर पालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शहर की मुख्य सड़कों पर दुकानदारों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए पीली पट्टियाँ डाली गई हैं। कार्यकारी अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों ने इस पहल की सराहना की है, जिससे जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। नगर पालिका अन्य वार्डों में भी यह अभियान जारी रखेगी।

    संवाद सहयोगी, सुंदरबनी। उपनगर सुंदरबनी में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका ने बड़ा कदम उठाया है। शहर की मुख्य सड़कों और गलियों में दुकानदारों द्वारा कब्जा जमाने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए नगर पालिका टीम ने दोनों तरफ पीली पट्टी डाली है।

    नगर पालिका कार्यकारी अधिकारी ई.ओ. दिलीप कुमार ने बताया कि यह अभियान अतिक्रमण को रोकने और शहर की सुंदरता व यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई दुकानदार इन पीली पट्टियों से बाहर अपना सामान रखेगा या नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    नगर पालिका द्वारा की गई इस पहल से लोगों में जागरूकता भी देखने को मिली है। कई नागरिकों ने नगर पालिका की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे बाजार क्षेत्र में जाम की समस्या कम होगी और पैदल चलने वालों को भी राहत मिलेगी।

    ई.ओ. दिलीप कुमार ने कहा, अतिक्रमण शहर की सबसे बड़ी समस्या है। सुंदरबनी को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी दुकानदारों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। नगर पालिका की यह कार्यवाही आने वाले दिनों में अन्य वार्डों में भी जारी रहेगी ताकि सुंदरबनी को स्वच्छ, सुंदर और अनुशासित नगर बनाया जा सके।