जम्मू के कासिम नगर में युवक ने की आत्महत्या, रेस्टोरेंट में करता था काम

जागरण संवाददाता, जम्मू। बख्शी नगर थाना क्षेत्र कासिम नगर में रह रहे 19 वर्षीय युवक शव फंदे पर लटका मिला है। मृतक महादेव मूल रूप से रानी गंज, बिहार का रहने वाला था। वह बीते कुछ समय से बख्शी नगर के एक रेस्टोरेंट में सहायक का काम कर रहा था।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोमवार शाम को पुलिस को सूचना मिली कि कासिम नगर इलाके में किराये के कमरे में रह रहे एक युवक का शव फंदे पर लटका हुआ है। वह कमरे में कुछ रिश्तेदारों के साथ रहता था।