    जम्मू के कासिम नगर में युवक ने की आत्महत्या, रेस्टोरेंट में करता था काम

    By Dinesh Mahajan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:15 PM (IST)

    जम्मू के कासिम नगर में एक 19 वर्षीय युवक का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। मृतक बिहार का रहने वाला था और एक रेस्टोरेंट में काम करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और प्राथमिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है।

    कासिम नगर में कमरे में फंदे से लटका मिला शव। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, जम्मू। बख्शी नगर थाना क्षेत्र कासिम नगर में रह रहे 19 वर्षीय युवक शव फंदे पर लटका मिला है। मृतक महादेव मूल रूप से रानी गंज, बिहार का रहने वाला था। वह बीते कुछ समय से बख्शी नगर के एक रेस्टोरेंट में सहायक का काम कर रहा था।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोमवार शाम को पुलिस को सूचना मिली कि कासिम नगर इलाके में किराये के कमरे में रह रहे एक युवक का शव फंदे पर लटका हुआ है। वह कमरे में कुछ रिश्तेदारों के साथ रहता था।

    पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी अस्पताल के मुर्दा घर में रखवा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मृतक के रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए जाएंगे। प्राथमिक जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है।