    Jammu News: सुभाष गुप्ता ने छोड़ी आजाद की DPAP, फिर थामा कांग्रेस का दामन

    By Karun Sharma Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    जम्मू से खबर है कि सुभाष गुप्ता ने गुलाम नबी आजाद की DPAP छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गुप्ता का यह कदम DPAP के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उनके इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस को उम्मीद है कि गुप्ता के अनुभव से जम्मू क्षेत्र में मजबूती मिलेगी।

    कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए पूर्व एमएलसी सुभाष गुप्ता। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, कठुआ। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को अलविदा कर एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम चुके पूर्व एमएलसी सुभाष गुप्ता का कठुआ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी से स्वागत किया।

    रविवार को कठुआ में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज डोगरा ने पूर्व वन मंत्री चौधरी लाल सिंह और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पूर्व एमएलसी सुभाष गुप्ता का भव्य स्वागत किया।

    कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुभाष गुप्ता ने दोबारा अपने घर लौट आये है जोकि कांग्रेस को हीरानगर, कठुआ, जसरोटा आदि क्षेत्रों में और ज्यादा मजबूत बनाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर सुभाष गुप्ता का भव्य स्वागत किया।

