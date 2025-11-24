Jammu News: सुभाष गुप्ता ने छोड़ी आजाद की DPAP, फिर थामा कांग्रेस का दामन
जम्मू से खबर है कि सुभाष गुप्ता ने गुलाम नबी आजाद की DPAP छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गुप्ता का यह कदम DPAP के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उनके इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस को उम्मीद है कि गुप्ता के अनुभव से जम्मू क्षेत्र में मजबूती मिलेगी।
जागरण संवाददाता, कठुआ। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को अलविदा कर एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम चुके पूर्व एमएलसी सुभाष गुप्ता का कठुआ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी से स्वागत किया।
रविवार को कठुआ में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज डोगरा ने पूर्व वन मंत्री चौधरी लाल सिंह और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पूर्व एमएलसी सुभाष गुप्ता का भव्य स्वागत किया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुभाष गुप्ता ने दोबारा अपने घर लौट आये है जोकि कांग्रेस को हीरानगर, कठुआ, जसरोटा आदि क्षेत्रों में और ज्यादा मजबूत बनाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर सुभाष गुप्ता का भव्य स्वागत किया।
उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के उड़ी सेक्टर के लाराबल बालकोट इलाके में नाला हाजी पीर से रविवार को एक महिला समेत दो लोगों के शव बरामद हुए। मृतकों की पहचान बालकोट निवासी बसीर पठान और थजल निवासी शफिया बानो के रूप में हुई है।
स्थानीय लोगों ने नाले में शव देखे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। उड़ी पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और शवों को मेडिकल कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अपने कब्जे में ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
इस घटना ने क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है और स्थानीय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
