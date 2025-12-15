Language
    जम्मू में सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला; पुलिस ने दो युवकों को किया गिरफ्तार, चार अन्य आरोपितों की तलाश

    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:36 PM (IST)
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:36 PM (IST)

    जम्मू में एक सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में शामिल ...और पढ़ें

    पुलिस ने आरोपितों को जम्मू के निक्की तवी क्षेत्र से गिरफ्तार किया

    जागरण संवाददाता, जम्मू बख्शी नगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नितिन खजूरिया पर जानलेवा हमला करने के दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देर रात को पुलिस ने युवकों को शहर से लगते निक्की तवी क्षेत्र से उस समय गिरफ्तार किया, जब वे हमले को अंजाम देने के बाद फरार होने का प्रयास कर रहे हैं।

    दोनों युवकों को पुलिस देर रात को ही जीएमसी अस्पताल बख्शी नगर में घायल अवस्था में लाई थी, जिसको लेकर पुलिस दावा कर रही है कि अंधेरे में भागते हुए दोनों आरोपित रिशव और मुन्ना डी गिर गए थे, जिस कारण वे घायल हो गए। वहीं इस हमले में शामिल अन्य युवकों, जिनकी संख्या चार के करीब बताई जा रही है, की तलाश पुलिस कर रही है।

    इन हमलावरों ने बख्शी नगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नितिन खजूरिया का रास्ता रोक उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।नितिन राजपुरा के रहने वाले हैं और वह रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे पुलिस स्टेशन बख्शी नगर से बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे।

    नितिन सादे कपड़ों में घर जा रहे थे और जब वह गुढ़ा मोड़ पहुंचे तो वहां पर काले रंग की थार गाड़ी जेके02डीआर-6351 उनके आगे आकर रुक गई। थार गाड़ी में छह युवक सवार थे, जिन्होंने पहले नितिन पर पिस्तौल तानी और उसके बाद उन्होंने उस पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया।

    हमले के बाद अंधेरा होने के कारण हमलावर भी उसका फायदा उठाते हुए भाग गए जबकि नितिन ने इसकी सूचना तुरंत बख्शी नगर पुलिस तक पहुंचाई।

    इसके बाद पुलिस ने शहर में नाकों को अलर्ट कर हमलावराें की तलाश शुरु कर दी और रविवार देर रात को ही पुलिस ने हमले में शामिल दो आरोपितों रिशव और मुन्ना डी को दबोच लिया। पुलिस का कहना है कि बाकी के हमलावरों की तलाश जारी है। उन्हें भी जल्द दबोच लिया जाएगा। 