जम्मू-कश्मीर में अवैध खेती पर होगी सख्त कार्रवाई, भांग और अफीम जैसी प्रतिबंधित फसलों की हो रही जांच
सांबा जिले में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए डीसी आयुषी सूदन ने एनसीओआरडी समिति की बैठक की। उन्होंने भांग और अफीम की अवैध खेती की जांच के आदेश दिए और एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाइयों की समीक्षा की। डीसी ने जागरूकता अभियान तेज करने और व्यसन उपचार सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया।
संवाद सहयोगी, सांबा। जिले में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए डीसी आयुषी सूदन ने शनिवार को कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय एनसीओआरडी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य जिले में नशीली दवाओं के खिलाफ उठाए गए कदमों की समीक्षा करना और उन्हें सुदृढ़ करना था।
समीक्षा के दौरान डीसी ने जिले में भांग और अफीम जैसी प्रतिबंधित फसलों की अवैध खेती की जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई इस अवैध गतिविधि में लिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सूदन ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रवर्तन कार्रवाइयों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिसमें गिरफ्तारियां, वित्तीय जांच और हिरासत शामिल हैं। इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को नशीली दवाओं से संबंधित राजस्व अभिलेखों का सावधानीपूर्वक रखरखाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए, उपायुक्त ने जागरूकता अभियानों को तेज करने, व्यसन उपचार सुविधाओं को मजबूत करने और एक प्रभावी रोकथाम एवं पुनर्वास पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक में एसएसपी सांबा वीरेंद्र सिंह मन्हास, अतिरिक्त उपायुक्त जगदीश सिंह और अन्य वरिष्ठ जिला अधिकारी उपस्थित थे।
