जम्मू के डोडा में गाड़ी पर पत्थर गिरने से महिला की मौत, पांच लोगों की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक पहाड़ी से गिरे पत्थर के एक यात्री वाहन पर गिरने से 32 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना डोडा-भारत मार्ग पर बसवाल गांव के पास हुई।

अधिकारियों के अनुसार, छह घायल यात्रियों, सभी भारत बागला गांव के निवासी हैं। बचाव दल तुरंत हरकत में आए और तुरंत डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल ले जाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि रजिया बेगम नामक एक यात्री को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि सोनिया देवी (32), जुलेखा बेगम (30), कामरान (2), गुलाम हसन (31), इमरान हुसैन (4) को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

