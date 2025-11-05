Language
    श्रीनगर: नकली चेक से महिला ने स्वर्णकारों को लगाया लाखों का चूना

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:42 PM (IST)

    श्रीनगर में एक महिला ने तीन स्वर्णकारों को नकली चेक देकर 17 लाख रुपये से अधिक के गहनों की धोखाधड़ी की। यह घटना जुलाई और अगस्त के महीने में हुई। महिला ग्राहक बनकर आती थी और नकली चेक देकर गहने ले जाती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और पीड़ितों ने आरोपी को पकड़ने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। श्रीनगर में धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने कथित तौर पर कई स्वर्कारों को नकली चैक थमा लाखों रुपये के गहने लूटे हैं।

    श्रीनगर में बुधवार को स्वर्णकारों ने संयुक्त तौर पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ महीनों में कम से कम तीन ज्वैलर्स, लाल बाज़ार में शाह-ए-हमदान ऑर्नामेंट्स, नवा कदल के पास मकदमी ज़ेवरात, और सौरा में ज़र्गर ज्वैलर्स, इसी धोखेबाज़ का शिकार हुए हैं जिसमें इस महिला ने नकली चैक थमा इन स्वर्कारों से लाखों रुपयों के गहनों का चूना लगा लिया। ये घटनाएं इस साल जुलाई के आखिर और अगस्त के आखिर के बीच हुईं, जिसमें कुल मिलाकर 17 लाख रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ।

    आरोपी महिला के ठगने के तरीके के बारे में जानकारी देते हुए स्वर्णकारों ने कहा कि महिला एक ग्राहक बनकर ज्वेलरी की दुकानों पर जाती थी और उनके हाथों में नकली चैक थमा गहने ले जाती थी।

    स्वर्णकारों द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार ,एक मामले में, लाल बाज़ार में शाह-ए-हमदान ऑर्नामेंट्स ने 21 अगस्त को लगभग 5 लाख रुपये के गहनों के नुकसान की रिपोर्ट की। दुकान के मालिक ने अगले दिन लाल बाज़ार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एक और घटना में, 8 अगस्त को कानी मज़ार, नवा कदल के पास मकदमी ज़ेवरात के साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी हुई, जिसमें लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ। शिकायतकर्ता ने बागियास पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई।

    सौरा में ज़र्गर ज्वैलर्स ने 29 जुलाई को 7 लाख रुपये के गहनों की धोखाधड़ी की रिपोर्ट की। मालिक ने सौरा पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के बाद बताया कि पुलिस ने कार्रवाई का वादा किया है और डिटेल्स वेरिफाई कर रही है।

    तीनों पीड़ितों ने तस्वीरें, वीडियो फुटेज और नकली बैंक चेक दिए हैं, जो कथित तौर पर एजाज़ अहमद खान नाम के एक व्यक्ति से जुड़े हैं, जिसे डॉक्यूमेंट्स में 'हिस्ट्री-शीटर और गैंग मेंबर' बताया गया है। बताया जाता है कि आरोपी महिला ने सामान लेकर भागने से पहले दुकानदारों को अपनी पहचान का यकीन दिलाने के लिए इन चेकों का इस्तेमाल किया था।

    पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है। पीड़ितों ने अधिकारियों से आरोपी को पकड़ने और उनके चोरी हुए गहने बरामद करने के प्रयासों को तेज़ करने की अपील की है।