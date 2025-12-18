Language
    Jammu Kashmir Weather: धुंध और विजिबिलिटी कम होने से श्रीनगर से चार उड़ानें रद, नए साल पर स्नोफॉल का अलर्ट

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:19 AM (IST)

    श्रीनगर एयरपोर्ट पर धुंध और कम दृश्यता के कारण इंडिगो और स्पाइसजेट की चार उड़ानें रद्द कर दी गईं। मौसम विभाग ने 20-21 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर के पर् ...और पढ़ें

    धुंध और विजिबिलिटी कम होने से श्रीनगर से चार उड़ानें रद (File Photo)


    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। धुंध कम दृश्यता और आपरेशनल कारणों से बुधवार को श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से चार उड़ानें रद की गईं। इसमें इंडिगो और स्पाइसजेट की दो-दो उड़ानें शामिल हैं।

    बताया गया है कि धुंध के कारण दृश्यता में कमी से उड़ानों का संचालन नहीं हो पाया। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार सुबह 9 बजे अमृतसर के लिए रवाना होने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6 ई-6164 और इंडिगो की ही एक अन्य फ्लाइट 6 ई-6962 जो कोलकाता के लिए शाम 6.45 बजे जाने वाली थी, को आपरेशनल कारणों से रद किया गया।

    इसी तरह स्पाइसजेट की दो उड़ानें एसजी-180 और एसजी-160 क्रमशः दोपहर 1.30 बजे और शाम 5.45 बजे दिल्ली जाने वाली उड़ानें रद की गईं। कश्मीर में 21 दिसंबर से शुरू हो रहे 40 दिन के कठोर सर्दी वाले चिल्ले कलां की शुरुआत के साथ शुष्क सर्दी से राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 20-21 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ बारिश होने के आसार हैं।

    धुंध और कोहरे का अलर्ट

    30-31 दिसंबर को भी बर्फबारी हो सकती है। इस बीच बुधवार को प्रदेश में मौसम लगभग साफ रहा। लेकिन इसके साथ कई हिस्सों में सुबह और शाम को धुंध व कोहरा छाया रहा। घाटी के रात के पारे में फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है। यहां अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री से नीचे चल रहा है।

    राजधानी श्रीनगर में अधिकतम तापमान 10.9, पहलगाम में 12.6 और गुलमर्ग में 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में दिन में धूप खिली रही। लेकिन शाम को हल्की धुंध के साथ कई जगह प्रदूषण से दृश्यता में कमी आई। यहां दिन का पारा 23.0 और न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू संभाग के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री ऊपर रहा।