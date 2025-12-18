Jammu Kashmir Weather: धुंध और विजिबिलिटी कम होने से श्रीनगर से चार उड़ानें रद, नए साल पर स्नोफॉल का अलर्ट

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। धुंध कम दृश्यता और आपरेशनल कारणों से बुधवार को श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से चार उड़ानें रद की गईं। इसमें इंडिगो और स्पाइसजेट की दो-दो उड़ानें शामिल हैं। बताया गया है कि धुंध के कारण दृश्यता में कमी से उड़ानों का संचालन नहीं हो पाया। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार सुबह 9 बजे अमृतसर के लिए रवाना होने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6 ई-6164 और इंडिगो की ही एक अन्य फ्लाइट 6 ई-6962 जो कोलकाता के लिए शाम 6.45 बजे जाने वाली थी, को आपरेशनल कारणों से रद किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी तरह स्पाइसजेट की दो उड़ानें एसजी-180 और एसजी-160 क्रमशः दोपहर 1.30 बजे और शाम 5.45 बजे दिल्ली जाने वाली उड़ानें रद की गईं। कश्मीर में 21 दिसंबर से शुरू हो रहे 40 दिन के कठोर सर्दी वाले चिल्ले कलां की शुरुआत के साथ शुष्क सर्दी से राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 20-21 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ बारिश होने के आसार हैं।

धुंध और कोहरे का अलर्ट 30-31 दिसंबर को भी बर्फबारी हो सकती है। इस बीच बुधवार को प्रदेश में मौसम लगभग साफ रहा। लेकिन इसके साथ कई हिस्सों में सुबह और शाम को धुंध व कोहरा छाया रहा। घाटी के रात के पारे में फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है। यहां अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री से नीचे चल रहा है।