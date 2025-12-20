खेलों में राजनीति बर्दाश्त नहीं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एसओ-12 के तहत जल्द नियुक्ति पत्र मिलेंगे: सतीश शर्मा
जम्मू-कश्मीर में खेलों में राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपराज्यपाल के सलाहकार सतीश शर्मा ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एसओ-12 के तहत जल्द नियुक् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। हमारी सरकार किसी भी खिलाड़ी से ज्यादती नहीं होने देगी। जो कोई भी खेल संगठन हो या फिर अफसरशाह, खेल और खिलाड़ियों को लेकर जो भी राजनीति करेंगे उनसे प्रदेश की सरकार सख्ती से निपटेगी।
मौलाना आजाद स्टेडियम में खेलमंत्री सतीश शर्मा ने पहली बार होने वाले अंतरराष्ट्रीय दंगल और रुस्तम-ए-जम्मू-कश्मीर दंगल के उद्घाटन अवसर से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगले अगले छह महीनों में जम्मू को खेल गतिविधियों का केंद्र बनाएंगे।
दंगल प्रेमियों को दंगल देखने का मौका मिल रहा
जम्मू में दंगल बहुत खेला जाता है। चिनाब वैली से लेकर ऊधमपुर, पुंछ, राजौरी, डोडा, सांबा, कठुआ सहित जम्मू संभाग में दंगल अभी से नहीं बल्कि सदियों से लोकप्रिय खेल रहा है। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आज मौलाना आजाद स्टेडियम में सैकड़ों की तादाद में दंगल प्रेमियों को दंगल देखने का मौका मिल रहा है।
अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पिछले 12 वर्षों से नियुक्ति नहीं होने के संदर्भ में सतीश शर्मा ने कहा कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है तभी से एसओ 12 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के 250 के करीब खिलाड़ियों की सरकारी विभागों में नियुक्ति के काम की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है।
अभी भी एसओ-12 की फाइल छह महीने लेट
मेरे हिसाब से अभी भी एसओ-12 की फाइल छह महीने लेट हो गई है। कोई बात नहीं, जिस किसी ने भी एसओ-12 की फाइल को लटकाने में रोड़े अटकाएं हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थोड़े ही दिनों में हम 250 बच्चों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। चार वर्ष बाद जब हम रिपोर्ट कार्ड देंगे तो आप को हमारी सरकार पर फख्र होगा।
संतोष ट्राफी चयन को लेकर उपजे विवाद के संदर्भ में खेलमंत्री ने कहा कि इसको लेकर कमेटी बनाई जा चुकी है जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसे सार्वजनिक किया जाएगा और अगर इसमें कोई दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। रहबर-ए-खेल शिक्षकों को नियमित करने संबंधी पूछे सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि प्रक्रिया जारी है और नववर्ष में रहबर-ए-खेल शिक्षकों को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी।
