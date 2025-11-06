Language
    जम्मू-कश्मीर: सोपोर में अवैध खनन करने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:50 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डांगीवाचा पुलिस स्टेशन ने झेलम नदी के किनारे अवैध खनन में शामिल 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों का कहना है कि इससे नदी के तटबंध को नुकसान पहुंचा है और आसपास के बुनियादी ढांचे को खतरा है। पुलिस ने नदी के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए निगरानी बढ़ा दी है और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। पुलिस ने सोपोर जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है। डांगीवाचा पुलिस स्टेशन ने नागबल लाडूरा में झेलम नदी के किनारे रेड ज़ोन क्षेत्र से रेत और अन्य खनिजों के अवैध खनन में कथित रूप से शामिल 14 व्यक्तियों के खिलाफ एक प्राथमिकी (संख्या 113/2025) दर्ज की।

    अधिकारियों ने बताया कि खनन से नदी के तटबंध को काफी नुकसान पहुंचा है और एक स्थानीय पुल सहित आस-पास के बुनियादी ढांचे को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। पुलिस ने बताया कि यह समन्वित कार्रवाई नदी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन को रोकने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयास का हिस्सा है।

    संवेदनशील नदी क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और पुलिस टीमें राजस्व, खनन और सिंचाई अधिकारियों के साथ मिलकर कड़ी निगरानी रख रही हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं को जवाबदेह ठहराने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारी ने कहा, खनिजों का अवैध खनन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि नदी के तटबंधों को भी कमज़ोर करता है और जान-माल को खतरे में डालता है। उन्होंने कहा, हम ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखेंगे।