जम्मू-कश्मीर: सोपोर में अवैध खनन करने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। पुलिस ने सोपोर जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है। डांगीवाचा पुलिस स्टेशन ने नागबल लाडूरा में झेलम नदी के किनारे रेड ज़ोन क्षेत्र से रेत और अन्य खनिजों के अवैध खनन में कथित रूप से शामिल 14 व्यक्तियों के खिलाफ एक प्राथमिकी (संख्या 113/2025) दर्ज की।

अधिकारियों ने बताया कि खनन से नदी के तटबंध को काफी नुकसान पहुंचा है और एक स्थानीय पुल सहित आस-पास के बुनियादी ढांचे को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। पुलिस ने बताया कि यह समन्वित कार्रवाई नदी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन को रोकने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयास का हिस्सा है।