सोनम वांगचुक के संपर्क में था पाकिस्तान का जासूस, डीजीपी बोले- सीमा पार भेजे थे वीडियो

लेह के पुलिस महानिदेशक एसडी सिंह जम्वाल ने पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को लेह हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया और उनके पाकिस्तान से संबंध होने का दावा किया। पुलिस ने वांगचुक के संपर्क में रहने वाले एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है जिसने सीमा पार वीडियो भेजे थे। वांगचुक की पाकिस्तान और बांग्लादेश यात्राओं की भी जांच की जा रही है।

जागरण टीम, लेह। लद्दाख के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसडी सिंह जम्वाल ने शनिवार को पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को लेह हिंसा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हुए उनके पाकिस्तान के साथ संबंध होने का दावा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने वांगचुक के साथ संपर्क में रहने वाले पाकिस्तान के एक जासूस को भी कुछ समय पहले गिरफ्तार किया था। उसने वांगचुक के विरोध प्रदर्शनों के वीडियो सीमा पार भेजे थे। डीजीपी ने वांगचुक की पाकिस्तान व बांग्लादेश की यात्राओं की जांच करने की भी जानकारी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि जोधपुर जेल में भेजे गए सोनम ने लद्दाख में जारी आंदोलन का एक खास एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया है।वांगचुक को पुलिस ने शुक्रवार को लेह में हिंसा भड़काने के आरोप और विदेशी फंडिंग के मामले में रासुका के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा है।

वह लद्दाख को राज्य का दर्जा और उसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर जारी भूख-हड़ताल का नेतृत्व कर रहे थे। इसी हड़ताल के दौरान बुधवार को लेह में हिंसा में चार लोगों की मौत और 90 से ज्यादा जख्मी हो गए थे।

वांगचुक ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए धमकी दी थी कि, अगर मेरी गिरफ्तारी एक आजाद सोनम वांगचुक से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। द डान के कार्यक्रम में भाग लेने गए थे वांगचुक लेह में पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी एसडी सिंह जम्वाल ने बताया कि वांगचुक के साथ संपर्क में रहने वाले पाकिस्तानी जासूस ने लेह में प्रदर्शनों के वीडियो सीमा पार भेजे हैं।

हमारे पास इसका पूरा रिकॉर्ड है। उनकी पाकिस्तान और बांग्लादेश यात्राओं की भी जांच की जा रही है। वह पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया संस्थान द डान की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। उनके खिलाफ जांच में कई बातें सामने आई हैं, जिनके बारे में अभी नहीं बताया जा सकता।

अरब स्पि्रंग और नेपाल, बांग्लादेश की हिंसा का करते थे उल्लेख डीजीपी ने दावा किया कि बुधवार की हिंसा के लिए सोनम पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इंटरनेट मीडिया पर उनके प्रोफाइल और इतिहास को देखें, यूट्यूब पर उनके वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगा।

उनका अपना एक एजेंडा है, उन्होंने अरब स्पि्रंग और नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हालिया अशांति व हिंसा का जिस तरह से उल्लेख किया है, वह उनके एजेंडे का एक हिस्सा है। वह लद्दाख में जारी आंदोलन का रुख बदलने का षड्यंत्र कर रहे थे।

डीजीपी के अनुसार, वांगचुक ने लद्दाख में जारी आंदोलन को अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए हाईजैक करने और केंद्र व लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता प्रक्रिया को विफल बनाने का प्रयास किया। सुरक्षाबल को आत्मरक्षा में चलानी पड़ी गोली पुलिस महानिदेशक ने बुधवार, 24 सितंबर की हिंसा के बारे में बताया कि अनशन स्थल पर अचानक भीड़ बढ़ गई, जिसमें कई असामाजिक तत्व भी थे। लगभग पांच-छह हजार प्रदर्शनकारियों ने शहर में प्रदर्शन शुरू कर दिया और हिंसा पर उतर आए। जिस इमारत को जलाया गया, वहां तीन महिला पुलिस अधिकारी भी फंसी हुई थीं। इतने बड़े हमले से खुद को बचाने के लिए सुरक्षाबल को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी।

लाठीचार्ज, पथराव और आगजनी में 70 लोग, 17 सीआरपीएफ जवान और 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिंसा फैलाने के मामले में 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विदेशी फंडिंग मामले की जांच जारी विदेशी फंडिंग के सवाल पर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि सोनम की संस्था को कहां से वित्तीय फंडिंग हो रही थी, वह इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, यह सब जांच का विषय है।

उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता की बुधवार की हिंसा में विदेशी साजिश संबंधी टिप्पणी पर डीजीपी जम्वाल ने कहा कि तीन नेपाली नागरिकों को गोली लगने से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेह में नेपाल के मजदूर बड़ी संख्या में काम करते हैं, अगर वे किसी साजिश का हिस्सा हैं, तो मैं नहीं कह सकता।

दो पार्षदों समेत चार ने किया आत्मसमर्पण लेह में हुई हिंसा व आगजनी की घटना में पुलिस को वांछित चार आरोपितों ने शनिवार को स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें लेह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के दो पार्षद भी शामिल हैं। इन चारों को पुलिस हिरासत में भेजा गया है।