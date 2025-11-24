जम्मू की सैन्य छावनी में संदिग्ध हालात में मृत मिला उत्तर प्रदेश का जवान गोविंद सिंह, गोली लगने से गई जान
उत्तर प्रदेश के जवान गोविंद सिंह जम्मू की सैन्य छावनी में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। गोली लगने से उनकी जान गई। सैन्य अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह आत्महत्या थी या कोई दुर्घटना।
जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के पुरमंडल इलाके में स्थित सैन्य छावनी में तैनात एक जवान की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। जवान को गोली उसकी सर्विस राइफल से लगी है।
इस लिए गंग्याल पुलिस ने मामले की जांच हत्या व आत्महत्या दोनों एंगल से कर रही है। मृत जवान की पहचान गोविंद सिंह पुत्र कुन्वर सिंह निवासी कुश्मारा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। पुलिस ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सैन्य कर्मी के शव को जीएमसी अस्पताल के मुर्दा घर में रखवा दिया है। गंग्याल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।
जवान को गोली लगने की घटना बीते रविवार शाम की है। गोविंद सिंह की रेजिमेंट इन दिनों कालूचक्क, पुरमंडल में है। गोली की आवाज सुन कर छावनी में तैनात जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने गोविंद को खून से लथपथ पाया। जिसके चलते उसे सतवारी स्थित सैन्य अस्पताल में ले जाया गया।
उपचार के दौरान जवान की मौत हो गई। सैन्य अधिकारियों ने इस बारे में गंग्याल पुलिस को सूचित किया। जिन्होंने जवान के शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटना स्थल से सबूतों को जुटाने के लिए एफएसएल कर्मियों को भी बुलाया गया।
