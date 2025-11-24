जम्मू की सैन्य छावनी में संदिग्ध हालात में मृत मिला उत्तर प्रदेश का जवान गोविंद सिंह, गोली लगने से गई जान

जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के पुरमंडल इलाके में स्थित सैन्य छावनी में तैनात एक जवान की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। जवान को गोली उसकी सर्विस राइफल से लगी है।

इस लिए गंग्याल पुलिस ने मामले की जांच हत्या व आत्महत्या दोनों एंगल से कर रही है। मृत जवान की पहचान गोविंद सिंह पुत्र कुन्वर सिंह निवासी कुश्मारा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। पुलिस ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सैन्य कर्मी के शव को जीएमसी अस्पताल के मुर्दा घर में रखवा दिया है। गंग्याल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।