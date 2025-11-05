जम्मू-कश्मीर उपचुनाव से पहले सरकार ने सोशल मीडिया निगरानी के आदेश किए जारी, वहीद परा ने जताया विरोध

पीडीपी नेता वहीद उर रहमान परा ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा सोशल मीडिया निगरानी आदेशों को फिर से लागू करने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हाल ही में हुए चुनावों के उद्देश्य के खिलाफ है, जिसमें लोगों ने चुप्पी तोड़ने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मतदान किया था। उन्होंने इस फैसले की निष्पक्षता पर सवाल उठाया और कहा कि ऐसे आदेश देश के अन्य हिस्सों में लागू नहीं हैं।

