VIDEO: कश्मीर में स्नोफॉल से सफेद हुए पहाड़, अगले पांच दिन कैसा रहेगा मौसम?

जागरण संवाददाता, जम्मू। पिछले दिनों हुई वर्षा के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज होने से अचानक सर्दी की दस्तक के बाद फिर से मौसम सामान्य होने लगा है।

मौसम विज्ञान केंद्र, श्रीनगर से मिली जानकारी अनुसार 18 अक्तूबर तक प्रदेश में आमतौर पर शुष्क ; सूखा मौसम बने रहने की संभावना है। 19 से 20 अक्तूबर को आंशिक से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना। 21 से 22 अक्तूबर सामान्यतः शुष्क मौसम की स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है।