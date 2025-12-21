Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चिल्ले कलां के पहले दिन कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश, सफेद आगोश में लिपटी घाटी; 12 उड़ाने रद

    By Rohit Jandiyal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:35 PM (IST)

    कश्मीर में चिल्ले कलां के पहले दिन बर्फबारी और बारिश से ठंड बढ़ गई है। खराब मौसम के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद कर दी गईं। चिल्ले कलां सर ...और पढ़ें

    Hero Image

    सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते हुए। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। कश्मीर में चिल्ले कलां के पहले ही दिन बर्फबारी और बारिश होने से पूरा कश्मीर ठंड से ठिठुर गया। वहीं खाराब मौसम का असर हवाई यातयात पर भी पड़ा और श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने जाने वाली एक दर्जन उड़ाने रद कर दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चिल्ले कलां को सर्दियों का सबसे कठोर चालीस दिन का समय होता है। इन दिनों कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के कारण कई बार जिंदगी ठहर सी जाती है और अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया जाता है।

    WhatsApp Image 2025-12-21 at 5.03.03 PM

    स्थानीय मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 40 दिन की सबसे कठोर सर्दी के मौसम चिल्ले कलां के पहले दिन कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हुई जिससे घाटी के लोगों को लंबे समय तक सूखे के बाद बहुत ज़रूरी राहत मिली। रविवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था जो सामान्य से छह डिग्री ज़्यादा था।उन्होंने कहा कि इलाके में आसमान में बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई।

    WhatsApp Image 2025-12-21 at 5.02.59 PM

    उत्तरी कश्मीर में गुलमर्ग एकमात्र ऐसा मौसम स्टेशन था जहां तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। यहां पर पारा माइनस 1.5 डिग्री सेल्सियस रहा। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम सहित बाकी मौसम स्टेशनों में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस और 3.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया।मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में ऊंचे इलाकों में हल्की से भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है।

    WhatsApp Image 2025-12-21 at 4.58.20 PM

    वहीं, अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम की वजह से रविवार को श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट आपरेशन बुरी तरह प्रभावित हुए और एक दर्जन फ्लाइट रद कर दी गईं। श्रीनगर एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण लगभग एक दर्जन फ्लाइटों के आने-जाने को रद कर दिया गया।अधिकारी ने बताया कि कम विजिबिलिटी और खराब मौसम की वजह से दोपहर तक फ्लाइटों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई।

    WhatsApp Image 2025-12-21 at 4.58.03 PM

    खराब मौसम के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई जिनमें से कई एयरपोर्ट पर फंसे रहे।यात्रियों को सलाह दी गई है कि एयरपोर्ट जाने से पहले रियल टाइम अपडेट के लिए अपनी-अपनी एयरलाइंस के साथ संपर्क में रहें। एयरपोर्ट अधिकारियों ने आगे कहा कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में खराब मौसम की वजह से फ्लाइट में देरी, रीशेड्यूलिंग और कैंसिलेशन जारी रहने की संभावना है।यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपनी एयरलाइंस से फ्लाइट स्टेटस चेक कर लें।