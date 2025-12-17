SMVDIME एमबीबीएस सीट विवाद के खिलाफ सड़कों पर उतर आए लोग, जम्मू में संघर्ष समिति के बैनर तले हुए प्रदर्शन
जागरण संवाददाता, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कालेज आफ एक्सीलेंस के प्रथम सत्र में 50 में से 45 सीटें मुस्लिम समुदाय के छात्रों को आवंटित होने के विरोध में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का पिछले करीब एक महीने से जारी आंदोलन अब धीरे-धीरे जनांदोलन का रूप ले रहा है।
आज बुधवार को संघर्ष समिति के आह्वान पर जम्मू शहर के लगभग हर क्षेत्र में आम लोग भी श्राइन बोर्ड के खिलाफ सड़कों पर उतरे और हिंदुओं के चढ़ावे से चलने वाले मेडिकल कालेज में हिंदुओं को प्राथमिकता न दिए जाने के विरोध में आवाज बुलंद दी। बुधवार की सुबह जम्मू शहर में ही करीब आधा दर्जन स्थानों पर समिति के बैनर तले क्षेत्रीय लोगों ने श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया।
जम्मू में मुख्य प्रदर्शन सतवारी चौक में हुआ जहां समिति के कोर ग्रुप के सदस्यों की अगुआई में क्षेत्रीय लोगों ने श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर में इसी तरह के प्रदर्शन कासिम नगर, बनतालाब, कुंजवानी, व त्रिकुटा नगर में भी हुए। इसके अलावा बिश्नाह, आरएसपुरा, मीरां साहिब व सांबा में भी संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने श्राइन बोर्ड के संविधान में बदलाव करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
फैसला होने तक जारी रहेगा आंदोलन
संघर्ष समिति की मांग है कि श्राइन बोर्ड के संविधान में संशोधन किया जाए और श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में दान-पुण्य करने वाले हिंदुओं के पैसों को हिंदू धर्म को सशक्त करने, हिंदू समाज की सभ्यता को प्रोत्साहित करने तथा सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार में इस्तेमाल किया जाए।
समिति के संयोजक सेवानिवृत्त कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया ने सतवारी चौक में प्रदर्शन के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि समिति का यह आंदोलन निर्णायक अंत तक पहुंचाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अभी तो समिति निम्न स्तर पर सांकेतिक प्रदर्शन कर सरकार व प्रशासन को चेताने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अगर जल्द ही कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में संघर्ष समिति का आंदोलन व्यापक रूप लेगा।
