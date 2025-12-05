Language
    'यह मांग गलत, अगर यह यहां शुरू हुआ, तो दूसरे हिस्सों में भी फैल जाएगा', SMVDIME MBBS सीट विवाद पर महबूबा की चेतावनी

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:16 PM (IST)

    पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एसएमवीडीआईएमई में एमबीबीएस सीटों के विवाद पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह मांग गलत है और अगर यहां शुरू हुई तो दूस ...और पढ़ें

    इस मेडिकल कालेज में जम्मू से सात हिंदू स्टूडेंट्स और एक सिख को 50 के पहले एमबीबीएस बैच के लिए चुना गया। 


    डिजिटल डेस्क, जम्मू। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रधान महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि मेरिट को नज़रअंदाज़ करना और धर्म के आधार पर सीटें बांटने की मांग करना गलत है और इससे जम्मू-कश्मीर और पूरे देश के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान होगा। 

    जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ़ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JKBOPEE) ने इन स्टूडेंट्स को जम्मू के कटड़ा इलाके में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने का फैसला किया। “मेरिट को नज़रअंदाज़ करना और धर्म के आधार पर सीटें बांटने की मांग करना बहुत गलत है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए।

    “इससे न केवल जम्मू-कश्मीर का माहौल खराब होगा बल्कि पूरे देश पर भी असर पड़ेगा। महबूबा ने से कहा, “अगर यह यहीं से शुरू हुआ, तो यह दूसरे हिस्सों में भी फैल जाएगा।” 

    आपको जानकारी हो कि यह राजनीतिक विवाद तब शुरू हुआ जब श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ने इस महीने की शुरुआत में NEET मेरिट लिस्ट के ज़रिए एडमिशन पूरे किए, जिसमें कॉलेज ने 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया, जिनमें से ज़्यादातर कश्मीर से थे। इसके अलावा, जम्मू से सात हिंदू स्टूडेंट्स और एक सिख को 50 के पहले एमबीबीएस बैच के लिए चुना गया।  

    कार्यक्रम में भाग लेने श्रीनगर से कटड़ा पहुंची थी महबूबा

    पीडीपी प्रधान श्रीनगर से वंदे भारत ट्रेन में बैठक कटड़ा में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंची थी, ने इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि धार्मिक आधार पर सीटें देने की मांग पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

    उन्होंने याद किया कि जब माता वैष्णो देवी और बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव रखा गया था, तो स्थानीय युवाओं को अच्छी एजुकेशन देने और इलाके के बाहर से स्टूडेंट्स को आकर्षित करने के मकसद से जमीन दी गई थी। उन्होंने कहा, “आइडिया सिंपल था – मेरिट वाला कोई भी एडमिशन ले लेगा। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी अच्छा कर रही है जबकि बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।” 

    एमबीबीएस सीट विवाद पूरी तरह से गलत

    एडमिशन को लेकर चल रहे विवाद का जिक्र करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह “पूरी तरह से गलत” है। “जम्मू और कश्मीर सबका है। उन्होंने कहा, "जम्मू हमेशा से एक ऐसी जगह के तौर पर जाना जाता है जहाँ शेर और मेमना एक ही नदी से पानी पी सकते हैं।" महबूबा ने कहा कि मुसलमानों ने देश में रहने का फैसला किया है और उन्होंने बांटने वाले मुद्दों पर चिंता जताई।

    इसी दौरान अपने दौरे के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए महबूबा ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन में सफर करना एक अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने कहा, "यह एक खूबसूरत सफर था। कटड़ा माता वैष्णो देवी का घर है। मैं अपने कॉलेज के दिनों में भी यहां आती थी।"

    आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधीन हाल ही में आरंभ हुए मेडिकल कालेज में मुस्लिम छात्रों को MBBS की ज़्यादातर सीटें देने के खिलाफ जम्मू और दूसरी जगहों पर कई संगठनों ने दर्जनों विरोध प्रदर्शन किए हैं। वे जांच की मांग कर रहे हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक बड़ी साज़िश का आरोप लगा रहे हैं।