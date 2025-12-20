Language
    SMVDIME MBBS Seat: दिल्ली पहुंची संघर्ष समिति, नड्डा व श्राइन बोर्ड सदस्यों को हिंदुओं की भावनाओं से करवाया अवगत

    By Lalit Kumar Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:07 PM (IST)

    संघर्ष समिति एसएमवीडीआईएमई एमबीबीएस सीट मामले को लेकर दिल्ली पहुंची। उन्होंने जेपी नड्डा और श्राइन बोर्ड के सदस्यों को हिंदुओं की भावनाओं से अवगत कराय ...और पढ़ें

    संघर्ष समिति ने इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कालेज आफ एक्सीलेंस में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर पिछले करीब एक महीने से आंदोलन चला रही श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और उन्हें जम्मू समेत पूरे देश के हिंदुओं की भावनाओं से अवगत करवाया।

    समिति के सदस्यों ने इस दौरान दिल्ली में रहने वाले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सदस्यों से भी मुलाकात की और उन्हें भी पूरी स्थिति से अवगत करवाया। इस दौरान भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा, राज्यसभा सदस्य सत शर्मा व विधायक विक्रम रंधावा भी समिति सदस्यों के साथ रहे।

    समिति के संयोजक सेवानिवृत्त कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया के नेतृत्व में जेपी नड्डा को जम्मू क्षेत्र के लोगों में सीट आवंटन के मुद्दे को लेकर व्याप्त व्यापक असंतोष तथा इसके गंभीर सामाजिक, कानूनी और क्षेत्रीय प्रभावों से विस्तारपूर्वक अवगत कराया।

    केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है: नड्डा

    मुद्दे को दृढ़ता किंतु सकारात्मक एवं रचनात्मक ढंग से रखते हुए मनकोटिया ने कहा कि श्रद्धेय श्री माता वैष्णो देवी जी के नाम से स्थापित संस्थान से जम्मू की जनता की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। नड्डा से हुई मुलाकात की जानकारी देते हुए मनकोटिया ने बताया कि जेपी नड्डा ने उनकी बातों को अत्यंत धैर्यपूर्वक और गंभीरता से सुना। उन्होंने विषय की गंभीरता को स्वीकार करते हुए आश्वस्त किया कि पार्टी तथा केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है।

    मनकोटिया ने बताया कि नड्डा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले की समुचित गंभीरता के साथ जांच की जाएगी और जम्मू के लोगों की आकांक्षाओं एवं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही इसका समाधान निकाला जाएगा।

    मनकोटिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की सकारात्मक प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हुए यह संकल्प दोहराया कि जब तक न्यायसंगत एवं स्वीकार्य समाधान नहीं हो जाता, तब तक यह मुद्दा विधिसम्मत, लोकतांत्रिक और सिद्धांतपूर्ण तरीके से उठाया जाता रहेगा।

    इस बीच सांसद जुगल किशोर शर्मा व सत शर्मा ने भी समिति को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को समाधान के लिए उचित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। नड्डा से भेंट करने वाले प्रतिनिधिमंडल में श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दधीचि, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश सचिव अभिषेक गुप्ता, पीओजेके सेवा समिति की सलाहकार समिति के सदस्य आरके छिब्बर व एडवोकेट दीपक शर्मा शामिल रहे।