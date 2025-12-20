SMVDIME MBBS Seat: दिल्ली पहुंची संघर्ष समिति, नड्डा व श्राइन बोर्ड सदस्यों को हिंदुओं की भावनाओं से करवाया अवगत

जागरण संवाददाता, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कालेज आफ एक्सीलेंस में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर पिछले करीब एक महीने से आंदोलन चला रही श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और उन्हें जम्मू समेत पूरे देश के हिंदुओं की भावनाओं से अवगत करवाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समिति के सदस्यों ने इस दौरान दिल्ली में रहने वाले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सदस्यों से भी मुलाकात की और उन्हें भी पूरी स्थिति से अवगत करवाया। इस दौरान भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा, राज्यसभा सदस्य सत शर्मा व विधायक विक्रम रंधावा भी समिति सदस्यों के साथ रहे।

समिति के संयोजक सेवानिवृत्त कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया के नेतृत्व में जेपी नड्डा को जम्मू क्षेत्र के लोगों में सीट आवंटन के मुद्दे को लेकर व्याप्त व्यापक असंतोष तथा इसके गंभीर सामाजिक, कानूनी और क्षेत्रीय प्रभावों से विस्तारपूर्वक अवगत कराया।

केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है: नड्डा मुद्दे को दृढ़ता किंतु सकारात्मक एवं रचनात्मक ढंग से रखते हुए मनकोटिया ने कहा कि श्रद्धेय श्री माता वैष्णो देवी जी के नाम से स्थापित संस्थान से जम्मू की जनता की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। नड्डा से हुई मुलाकात की जानकारी देते हुए मनकोटिया ने बताया कि जेपी नड्डा ने उनकी बातों को अत्यंत धैर्यपूर्वक और गंभीरता से सुना। उन्होंने विषय की गंभीरता को स्वीकार करते हुए आश्वस्त किया कि पार्टी तथा केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है।

मनकोटिया ने बताया कि नड्डा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले की समुचित गंभीरता के साथ जांच की जाएगी और जम्मू के लोगों की आकांक्षाओं एवं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही इसका समाधान निकाला जाएगा।