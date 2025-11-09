जम्मू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

जम्मू के गंग्याल में पुलिस ने एक किलोग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाजू सिंह बंजारा छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और जम्मू में मजदूरी करता है। वह दूसरे राज्य से गांजे की खेप लाकर जम्मू में बेचने की फिराक में था। पुलिस ने उसे पुरमंडल मोड़ नाके पर गिरफ्तार किया।

एक किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। फाइल फोटो