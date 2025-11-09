Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

    By Dinesh Mahajan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:56 PM (IST)

    जम्मू के गंग्याल में पुलिस ने एक किलोग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाजू सिंह बंजारा छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और जम्मू में मजदूरी करता है। वह दूसरे राज्य से गांजे की खेप लाकर जम्मू में बेचने की फिराक में था। पुलिस ने उसे पुरमंडल मोड़ नाके पर गिरफ्तार किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    एक किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जम्मू। गंग्याल पुलिस ने पुरमंडल मोड़ नाके पर छत्तीसगढ़ के श्रमिक बाजू सिंह बंजारा को एक किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित कोसमकांडा, जिला बालोडा बाजार, छत्तीसगढ़ का निवासी है और जम्मू में श्रमिक का काम करता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह अन्य राज्य से गांजे की खेप जम्मू में बेचने के लिए लाया था। गंग्याल पुलिस ने बीते शुक्रवार रात जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाका लगाया था। इस दौरान आरोपित को जांच के लिए रोका गया, जिसके बैग से गांजा बरामद हुआ।