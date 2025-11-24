जम्मू-कश्मीर में लिथियम भंडार कम होने के संकेत, जनवरी में आएगी अंतिम रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को कहा कि शुरुआती जांच में जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर लिथियम भंडार होने के संकेत नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही जी2-स्तर की विस्तृत खोज जनवरी 2025 में पूरी होगी, जिसके बाद ही लिथियम भंडार की मात्रा, गुणवत्ता और आर्थिक संभावनाओं पर स्पष्ट और ठोस आकलन सामने आएगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2023 की शुरुआत में जीएसआई की जी3 (एडवांस्ड) स्टडी के आधार पर रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार मिलने का दावा किया गया था, जिसके बाद पूरे देश में इस खोज को लेकर चर्चा तेज हो गई थी।

जम्मू में पत्रकारों से बातचीत में रेड्डी ने कहा कि लिथियम भंडार को लेकर देशभर में चर्चा है। आमतौर पर सरकार जी4 रिपोर्ट के बाद ही नीलामी करती है, लेकिन लिथियम के मामले में हमने जी4 और जी3 दोनों सर्वे किए हैं और अब जी2 स्टडी अंतिम चरण में है, जो जनवरी में पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि सामान्य परिस्थिति में नीलामी के बाद संबंधित कंपनी अंतिम खोज करती है, लेकिन प्रारंभिक संकेत कम भंडार की ओर इशारा करते हैं। इसी कारण सरकार ने खुद अंतिम स्तर की खोज कराने का निर्णय लिया है।