एसआईए की बड़ी कार्रवाई, कश्मीर टाइम्स समाचारपत्र के जम्मू कार्यालय में छापेमारी, जब्त किए दस्तावेज और उपकरण
राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने कश्मीर टाइम्स के जम्मू कार्यालय पर छापा मारा। इस दौरान, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और उपकरण जब्त किए गए। एसआईए के अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई समाचारपत्र से संबंधित कुछ मामलों की जांच का हिस्सा है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एसआइए) ने गुरुवार को जम्मू स्थित कश्मीर टाइम्स के कार्यालय पर छापामारी की। एजेंसी ने यह कार्रवाई उन आरोपों के आधार पर की है, जिनमें अखबार पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने और देश के खिलाफ असंतोष फैलाने का आरोप लगाया गया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, एसआइए ने इस संबंध में अखबार की संपादक अनुराधा भसीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच उनके कथित तौर पर ऐसी गतिविधियों से जुड़े होने पर केंद्रित है, जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बताई जा रही हैं।
सूत्रों ने बताया कि एसआइए की टीम सुबह रेजिडेंसी रोड स्थित कार्यालय पहुंची और कई घंटों तक तलाशी ली। टीम ने दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की बारीकी से जांच की। एसआइए ने अखबार पर एफआईआर नंबर 02/2025 के अंतर्गत गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़ी धारा 13 के तहत दर्ज है।
एसआइए के अधिकारी कार्यालय के भीतर लंबे समय तक मौजूद रहे और विभिन्न सेक्शनों को खंगाला। कश्मीर टाइम्स राज्य का एक पुराना अंग्रेजी दैनिक रहा है, लेकिन पिछले लंबे समय से इसका संपादन बंद पड़ा है। संस्थापक वेद भसीन के निधन के बाद अखबार का संचालन उनकी बेटी अनुराधा भसीन और दामाद प्रमोद जम्वाल देखते थे।
दोनों ही अब विदेश में हैं, जिसके कारण रेजिडेंसी रोड स्थित कार्यालय भी लंबे समय से बंद है।एसआइए का कहना है कि तलाशी से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद साझा की जाएगी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि क्या-क्या सामान जब्त किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई का इंतजार है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।