खुशखबरी! श्री माता वैष्णो देवी भवन पर अब श्रद्धालुओं के लिए विशेष हवन सुविधा उपलब्ध, ऑनलाइन-ऑफलाइन करवाएं बुकिंग
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब भक्तजन माता वैष्णो देवी भवन पर विशेष हवन करवा सकते हैं। हवन की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से की जा सकती है।
डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी केे भवन में अपने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए हवन-यज्ञ करवाने के इच्छुक श्रद्धालुओं की इच्छा अब पूरी होने जा रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भवन में श्रद्धालुओं के लिए हवन-यज्ञ की सुविधा को शुरू करने की घोषणा कर दी है।
माता के भवन में श्राइन बोर्ड ने वर्ष पहले एक बड़ी यज्ञशाला का निर्माण करवाया था। पहले इस यज्ञशाला में बोर्ड ही चैत्र और शारदीय नवरात्रों में मां चंडी का यज्ञ आयोजित करवा था। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी। बहुत से श्रद्धालु चैत्र और शारदीय नवरात्रों में होने वाले इस शतचंडी यज्ञ में आहुति देने के लिए देश के विभिन्न कोनों से आते थे।
श्रद्धालु श्राइन बोर्ड से लगातार उनके लिए भी हवन की सुविधा शुरू करने की मांग करते आ रहे थे। श्राइन बोर्ड ने अब श्रद्धालुओं के लिए यह सुविधा शुरू कर दी है। कोई भी इच्छुक श्रद्धालु यज्ञ में बैठने के लिए ऑफलाइन-ऑनलाइन दोनों माध्यमों से बुकिंग करवा सकता है। इसके लिए शुल्क भी तया किया गया है।
श्राइन बोर्ड द्वारा शुरू की गई इस दिव्य पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को माँ भगवती के चरणों में शांति, सुख और समृद्धि की कामना के साथ यज्ञ करने का अवसर प्रदान करना है।
हवन में बैठने के लिए निर्धारित शुल्क
- 3100 प्रति सदस्य
- 5100 दो सदस्य
- 11000 पाँच सदस्य
हवन का समय
- सुबह 9–10 बजे
- सुबह 11–12 बजे
- दोपहर 1–2 बजे
- दोपहर बाद 3–4 बजे
विशेष सूचना: बोर्ड ने जानकारी दी कि मंगलवार एवं शुक्रवार को यह यज्ञ केवल सुबह 9–10 बजे तक होगा। ऑनस्पॉट ऑफलाइन बुकिंग के लिए श्रद्धालु दुर्गा भवन रिसेप्शन पर संपर्क कर सकते हैं।
