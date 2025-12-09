जम्मू-कश्मीर: शोपियां में आधी रात में सेब के बाग में तबाही, अज्ञात लोगों ने सैकड़ों पौधे किए नष्ट, जांच शुरू

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के चेक केलर इलाके में अज्ञात व्यक्तियों ने रात के समय एक बाग में कथित तौर पर तोड़फोड़ की, जिसमें लगभग 35 से 45 इतालवी सेब के पौधे कट गए और प्रभावित परिवार को काफी नुकसान हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि यह बाग चेक केलर निवासी रईस वानी का है, जिन्हें सुबह इस नुकसान का पता चला। बताया जा रहा है कि सेब के पौधों को जानबूझकर काटा गया था, जिससे वे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और बागवान को आर्थिक नुकसान हुआ।





इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने इस कृत्य की कड़ी निंदा की और इसे आजीविका को नुकसान पहुंचाने का जानबूझकर किया गया प्रयास बताया। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी घटनाओं से न केवल व्यक्तिगत परिवारों को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि क्षेत्र के बाग मालिकों में असुरक्षा की भावना भी पैदा होती है।



पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए एक औपचारिक मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने कहा कि औपचारिक कार्यवाही शुरू होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।