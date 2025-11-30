जागरण संवाददाता, जम्मू। राज्यसभा में सांसदों को शिष्टाचार का हवाला देते हुए जय हिंद व वंदे मातरम जैसे नारे नहीं लगाने की सलाह को लेकर शिवसेना जम्मू-कश्मीर ने एतराज जताया है। प्रदेश अध्यक्ष मनीश साहनी ने कहा कि यह तो राष्ट्र प्रेम की भावना को आहत करने वाला काम हुआ। राष्ट्र के तथाकथित ठेकेदारों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। देश प्रेम की भावना पर यह एक किस्म से हमले हैं।

वंदे मातरम का अर्थ है कि भारत मां, तुझे नमन है। इसमें कहां की बुराई है। साहनी ने कहा एक तरफ देशभर में वंदे भारत गीत की रचना के 150 साल मनाने की बातें हो रही हैं और वहीं राज्यसभा में वंदे भारत कहने पर रोक सी लगाने की बात हो रही है।