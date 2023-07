विवेक अग्निहोत्री की वेब सीरीज द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड का ट्रेलर जारी होते ही शिवसेना जम्मू-कश्मीर विरोध पर उतर आई है। इनका कहना है कि निर्माता कश्मीरियत में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इसे बंद किया जाए। कार्यकर्ताओं ने हाथों में नारे लिखित पोस्टर कार्ड लिए हुए थे और विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ नारे लगा रहे थे।

The Kashmir Files Unreported पर भड़के J&K शिवसेना के कार्यकर्ता, कहा- ये कश्मीरियत में जहर घोलने का है प्रयास

