जागरण संवाददाता, जम्मू। वादों को पूरा करने के लिए बजट नहीं, अस्थायी कर्मियों के लिए वेतन नहीं, खुद का वेतन होगा दोगुना, जनता पर पहले पैसा फिर बिजली, की तुगलकी व्यवस्था होगी लागू। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अंधा बांटे रेवड़ियां, मुड़-मुड़ अपनों को दे। यह आरोप शिवसेना, जम्मू-कश्मीर इकाई प्रमुख मनीश साहनी ने शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में लगाए। प्रदेश अध्यक्ष मनीश साहनी ने कहा कि 23 अक्टूबर को शुरू हुआ विधानसभा सत्र कल यानि 31 अक्टूबर को समाप्त होने जा रहा है। एक बार फिर निश्शुल्क बिजली, मुफ्त गैस सिलेंडर, प्रीपेड बिजली व्यवस्था समेत तमाम जन मुद्दों पर जनता को निराशा हाथ लगी है।

वही विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 61,000 अस्थायी व दैनिक वेतन भोगी जो पिछले लगभग 1200 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर है, उन्हें भी मौखिक आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला। अपने वादों को पूरा करने में अधिकार व बजट नहीं होने के घडियाली आंसू बहाने वाली नेकां सरकार, विधायकों का वेतन दोगुना करने जा रही है। वही आर्थिक मंदी महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रही जनता पर प्रीपेड व्यवस्था जबरन थोपने के खिलाफ विधानसभा में विपक्षी; भाजपा के किसी विधायक का मुह नहीं खुला।